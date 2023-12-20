Україна формує нові підрозділи армії та озброює їх старими танками, — Forbes

Танк в Україні. Ілюстративне фото: Укроборонпром

Через те, що Сполучені Штати Америки відкладають військову допомогу, яка потрібна Україні, наша держава займається формуванням та оснащенням нових механізованих і бронетанкових бригад в межах більш широкого спектру щодо набору та призову нових військових формувань. Таким чином українські військові на фронті використовуватимуть й танки, які були захоплені в російських окупантів.

Про це пише Forbes.

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Зазначається, що нові підрозділи містять в собі п'ять механізованих бригад, а саме:

150-ту,

151-шу,

152-гу,

153-тю,

154-ту,

5-ту танкову бригаду.

Використання старих танків на війні

Нещодавно Міністерство оборони опублікувало відео, в якому є натяки на те, що 154-та бригада отримала захоплені колишні російські танки Т-62.

Як відомо, Т-62 зразка 1960-х років є одним з найстаріших танків, які були на війні. Проте така інформація не є дивною щодо використання старих танків як українською, так і російською сторонами.

Впродовж повномасштабної війни російська армія втратила близько 2500 танків, українська — 700.

Обмежені можливості щодо сучасного озброєння

У матеріалі видання йдеться про те, що обидві сторони не можуть побудувати або купити за кордоном достатню кількість сучасних танків, аби перекрити втрати, через що вони залежать від старих танків.

Також відомо, що Росія минулого року дістала із запасів сотні Т-62 і зробила все можливе, аби прибрати найсильніші недоліки цих машин.

Крім того, наприкінці листопада в мережі показали відео з російським Т-62. На нього повісили блоки динамічного захисту, сітку від дронів і передні мінні плуги та варіант чотиримісного 42-тонного танка, куди повісили реактивну броню, яка була запозичена у Т-90. Також там присутній сучасний приціл навідника 1пн96мт-02 для його 115-міліметрової основної гармати.

Своєю чергою колишні російські Т-62, які є на озброєнні 154-ї Української механізованої бригади, ймовірно, не мають таких оновлень. Проте, за інформацією Forbes, там можуть розробляти додаткову броню.

Нагадаємо, до українських захисників сьогодні, 20 грудня, прибула нова партія військової допомоги від Литви. Туди увійшло польове обладнання та десятки тисяч одиниць сухих пайків.