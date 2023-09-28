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Украина единственная страна в мире, документирующая военные преступления, — Белоусов

28 сентября 2023 14:14
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Украина единственная страна в мире, документирующая военные преступления, — Белоусов
Прокуроры задокументировали военное преступление РФ после обстрела Харьковщины. Фото: Харьковская областная прокуратура\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Украине действует эффективная система документирования военных преступлений россиян Наше государство — единственное, фиксирующее их во время полномасштабной войны.

Об этом сказал руководитель департамента военных преступлений Офиса Генерального прокурора Юрий Белоусов в эфире телемарафона.

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"Не могу сказать, что есть хоть один регион в Украине, где собрана информация обо всех военных преступлениях россиян. Масштабы огромные. Даже в Киевской области, которая первая открылась для документирования, всплывают новые преступления, находят новые тела жертв", — рассказал Белоусов.

По его словам, в Украине уже была разработана эффективная система, которая помогает фиксировать военные преступления россиян. Она направлена на то, чтобы собрать доказательства на каждый случай и в будущем предоставить их для привлечения РФ к ответственности.

Напомним, российские оккупанты не перестают обстреливать Херсон и область, сбрасывая десятки управляемых авиабомб в сутки. Ночь на 28 сентября не стала исключением. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданских.

Также мы писали о том, что этой ночью Силами противовоздушной обороны было уничтожено более 30 вражеских беспилотников.

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