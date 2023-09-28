Україна єдина країна в світі, яка документує воєнні злочини, — Бєлоусов

Прокурори задокументували воєнний злочин РФ після обстрілу Харківщини. Фото: Харківська обласна прокуратура\Telegram

В Україні діє ефективна система документування воєнних злочинів росіян. Наша держава — єдина, яка фіксує їх під час повномасштабної війни.

Про це сказав керівник департаменту воєнних злочинів Офісу Генерального прокурора Юрій Бєлоусов в ефірі телемарафону.

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"Не можу сказати, що є хоч один регіон в Україні, де зібрана інформація про всі воєнні злочини росіян. Масштаби величезні. Навіть у Київській області, яка першою відкрилася для документування, спливають нові злочини, знаходять нові тіла жертв", — розповів Бєлоусов.

За його словами, в Україні вже розробили ефективну систему, яка допомагає фіксувати воєнні злочини росіян. Вона спрямована на те, щоб зібрати докази на кожен випадок та у майбутньому надати їх для притягнення РФ до відповідальності.

Нагадаємо, російські окупанти не перестають обстрілювати Херсон та область, скидаючи десятки керованих авіабомб на добу. Ніч проти 28 вересня не стала винятком. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільних.

Також ми писали про те, що цієї ночі Силами протиповітряної оборони було знищено понад 30 ворожих безпілотників.