Давид Арахамия заявил, что в Украине будет самолетов F-16 больше, чем пилотов

Истребитель F-16. Фото: REUTERS/Ints Kalnins/File Photo

Глава фракции "Слуга народа", член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия заявил, что союзники пообещали Украине больше истребителей F-16, чем подготовили пилотов. В настоящее время возникает вопрос не бортов, а людей.

Об этом Давид Арахамия сказал в эфире телемарафона в четверг, 18 июля.

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"Сейчас количество обещанных нам бортов, не только от Бельгии, а от всех других стран, Дании, Нидерландов, уже вдвое больше, чем количество обученных пилотов и инженеров, которые могут это обслуживать. То есть у нас сейчас узкое место — уже не борта, а люди", — подчеркнул Арахамия.

Он рассказал, что Верховная Рада сформировала парламентскую делегацию в США и пыталась сдвинуть очередь из других стран из полигонов, где проходят обучение пилотов.

Еще одной проблемой является ограниченное количество мест, которые могут обслуживать размещение F-16.

"У нас есть надежда такое, что те первые борты, которые уже в ближайшее время будут в Украине, удастся правильно сохранить и применить", — добавил Арахамия.

Напомним, западные партнеры Украины обещают передать истребители F-16 в ближайшее время. В то же время, в обществе существуют споры относительно того, изменят ли эти самолеты ситуацию на поле боя в Украине.

Ранее генерал-майор военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки в отставке Чарльз Коркоран объяснил, как Украина будет первое время применять истребители F-16. По его словам, самолеты не следует сразу привлекать к боевым действиям на линии столкновения.