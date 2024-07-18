Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Украина получит от союзников больше F-16, чем удалось подготовить пилотов arrow

Украина получит от союзников больше F-16, чем удалось подготовить пилотов

18 июля 2024 10:24
Виктория Козырь - редактор
Давид Арахамия заявил, что в Украине будет самолетов F-16 больше, чем пилотов
Истребитель F-16. Фото: REUTERS/Ints Kalnins/File Photo
Виктория Козырь - редактор

Глава фракции "Слуга народа", член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия заявил, что союзники пообещали Украине больше истребителей F-16, чем подготовили пилотов. В настоящее время возникает вопрос не бортов, а людей.

Об этом Давид Арахамия сказал в эфире телемарафона в четверг, 18 июля.

Читайте также:

F-16 для Украины

"Сейчас количество обещанных нам бортов, не только от Бельгии, а от всех других стран, Дании, Нидерландов, уже вдвое больше, чем количество обученных пилотов и инженеров, которые могут это обслуживать. То есть у нас сейчас узкое место — уже не борта, а люди", — подчеркнул Арахамия.

Он рассказал, что Верховная Рада сформировала парламентскую делегацию в США и пыталась сдвинуть очередь из других стран из полигонов, где проходят обучение пилотов.

Еще одной проблемой является ограниченное количество мест, которые могут обслуживать размещение F-16. 

"У нас есть надежда такое, что те первые борты, которые уже в ближайшее время будут в Украине, удастся правильно сохранить и применить", — добавил Арахамия.

Напомним, западные партнеры Украины обещают передать истребители F-16 в ближайшее время. В то же время, в обществе существуют споры относительно того, изменят ли эти самолеты ситуацию на поле боя в Украине.

Ранее генерал-майор военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки в отставке Чарльз Коркоран объяснил, как Украина будет первое время применять истребители F-16. По его словам, самолеты не следует сразу привлекать к боевым действиям на линии столкновения.

Давид Арахамия военная помощь Украина самолеты F-16

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

16 июля 2024
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля

4 июля 2024
Text

23:54 Дикий назвал оптимальный возраст для украинского бойца

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке