Давид Арахамія заявив, що в Україні буде літаків F-16 більше, ніж пілотів

Винищувач F-16. Фото: REUTERS/Ints Kalnins/File Photo

Глава фракції "Слуга народу", член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія заявив, що союзники пообіцяли Україні більше винищувачів F-16, ніж підготували пілотів. Наразі постає питання не бортів, а людей.

Про це Давид Арахамія сказав в ефірі телемарафону у четвер, 18 липня.

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"Зараз кількість обіцяних нам бортів, не тільки від Бельгії, а від всіх інших країн, Данії, Нідерландів, вже вдвічі більша, ніж кількість навчених пілотів і інженерів, які можуть це обслуговувати. Тобто у нас зараз вузьке місце — вже не борти, а люди", — наголосив Арахамія.

Він розповів, що Верховна Рада сформувала парламентську делегацію до США та намагалася посунути чергу з інших країн з полігонів, де проходять навчання пілотів.

Ще однією проблемою є обмежена кількість місць, які можуть обслуговувати розташування F-16.

"У нас є сподівання таке, що ті перші борти, які вже найближчим часом будуть в Україні, вдасться правильно зберегти та застосувати", — додав Арахамія.

Нагадаємо, західні партнери України обіцяють передати винищувачі F-16 вже найближчим часом. Водночас в суспільстві існують суперечки щодо того, чи змінять ці літаки ситуацію на полі бою в Україні.

Раніше генерал-майор військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки у відставці Чарльз Коркоран пояснив, як Україна перший час застосовуватиме винищувачі F-16. За його словами, літаки не варто одразу залучати до бойових дій на лінії зіткнення.