Украина придумала, как противодействовать российским дронам, - ISW

Украина успешно адаптирует средства противодействия российским дронам — ISW раскрыл детали
Украина успешно адаптирует и развивает свой потенциал противодействия беспилотникам Это позволяет Силам обороны использовать системы низшего класса для противодействия российским атакам.
Об этом пишет ISW.
Использование дронов на войне
"Украина продолжает успешно адаптировать и развивать свой потенциал противодействия беспилотникам, что позволяет украинским войскам использовать системы низшего класса для противодействия российскому давлению на ограниченную систему противовоздушной обороны Украины", — говорится в отчете.
По словам военного аналитика Петра Черника, украинские системы РЭБ выводят из строя беспилотники Shahed, заставляя их менять курс и падать после того, как заканчивается топливо.
В то же время, украинская компания-производитель беспилотников Besomar заявила о разработке беспилотника-перехватчика, который может сбивать российские дроны, в частности в зоне боевых действий.
На днях также были сообщения об использовании ВСУ FPV-дронов для сбивания российских вертолетов, разведывательных и ударных беспилотников.
Аналитики считают, что способность Украины внедрять технологические инновации, предвосхищая Россию в этом, имеет решающее значение для способности нивелировать текущее преимущество врага в материально-техническом обеспечении.
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