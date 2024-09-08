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Украина успешно адаптирует средства противодействия российским дронам — ISW раскрыл детали

8 сентября 2024 08:45
Евгения Брюховецкая - редактор
Украина придумала, как противодействовать российским дронам, - ISW
Беспилотник-перехватчик. Фото: Милитарный
Евгения Брюховецкая - редактор

Украина успешно адаптирует и развивает свой потенциал противодействия беспилотникам Это позволяет Силам обороны использовать системы низшего класса для противодействия российским атакам.

Об этом пишет ISW.

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"Украина продолжает успешно адаптировать и развивать свой потенциал противодействия беспилотникам, что позволяет украинским войскам использовать системы низшего класса для противодействия российскому давлению на ограниченную систему противовоздушной обороны Украины", — говорится в отчете.

По словам военного аналитика Петра Черника, украинские системы РЭБ выводят из строя беспилотники Shahed, заставляя их менять курс и падать после того, как заканчивается топливо.

В то же время, украинская компания-производитель беспилотников Besomar заявила о разработке беспилотника-перехватчика, который может сбивать российские дроны, в частности в зоне боевых действий.

На днях также были сообщения об использовании ВСУ FPV-дронов для сбивания российских вертолетов, разведывательных и ударных беспилотников.

Аналитики считают, что способность Украины внедрять технологические инновации, предвосхищая Россию в этом, имеет решающее значение для способности нивелировать текущее преимущество врага в материально-техническом обеспечении.

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