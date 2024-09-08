Україна вигадала, як протидіяти російським дронам, - ISW

Безпілотник-перехоплювач. Фото: Мілітарний

Україна успішно адаптує і розвиває свій потенціал протидії безпілотникам. Це дозволяє Силам оборони використовувати системи нижчого класу для протидії російським атакам.

Про це пише ISW.

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"Україна продовжує успішно адаптувати і розвивати свій потенціал протидії безпілотникам, що дозволяє українським військам використовувати системи нижчого класу для протидії російському тиску на обмежену систему протиповітряної оборони України", — йдеться у звіті.

За словами військового аналітика Петро Черника, українські системи РЕБ виводять з ладу безпілотники Shahed, змушуючи їх змінювати курс і падати після того, як закінчується паливо.

Водночас українська компанія-виробник безпілотників Besomar заявила про розробку безпілотника-перехоплювача, який може збивати російські дрони, зокрема в зоні бойових дій.

Днями також були повідомлення про використання ЗСУ FPV-дронів для збиття російських вертольотів, розвідувальних і ударних безпілотників.

Аналітики вважають, що здатність України впроваджувати технологічні інновації, випереджуючи Росію в цьому, має вирішальне значення для здатності нівелювати поточну перевагу ворога в матеріально-технічному забезпеченні.