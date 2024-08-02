Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Украина впервые использовала больше ударных беспилотников, чем Россия, — Forbes arrow

Украина впервые использовала больше ударных беспилотников, чем Россия, — Forbes

2 августа 2024 14:13
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор
Украина в июле запустила больше ударных дронов, чем Россия
Украинский ударный беспилотник вампир. Фото: Armyinform
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор

В июле 2024 года Украина впервые запустила больше дальнобойных беспилотников, чем страна-агрессор Россия. В прошлом году Украина производила всего десятки беспилотников в месяц, поэтому атаки против РФ были не масштабными.

Об этом сообщает издание Forbes.

Читайте также:

Украина производит больше дронов ежемесячно

По данным Forbes, в июле Россия запустила по территории Украины 426 шахедов. За этот период Украина нанесла ответный удар более 520 беспилотниками.

Как пишут журналисты, в 2023 году Украина производила всего десятки беспилотников в месяц, поэтому атаки против РФ были не масштабными. Пока же, по их данным, ситуация изменилась, Украина производит больше дронов ежемесячно, так что "массовые атаки становятся более распространенными".

Издание пишет, что украинские беспилотники нацелены обычно на нефтеперерабатывающие заводы и хранилища, а также на военные авиабазы на территории России.

Также в материале говорится, что Россия в первом месте полномасштабного вторжения в Украину использовала много своих запасов баллистических и крылатых ракет большой дальности. В то же время, "большая часть российской ударной силы дальнего радиуса действия сейчас — это беспилотники", добавляет Forbes.

Журналисты считают, что то, что Украина в июле выпустила больше беспилотников, чем Россия может стать "поворотным моментом в стратегической войне беспилотников и началом роста проблем для России".

Напомним, Вооруженные силы Украины в среду, 31 июля, в Донецкой области впервые в истории сбили российский многоцелевой вертолет Ми-8 с помощью дрона. Подготовка к операции подобного рода велась в течение 10 месяцев.

Ранее ГУР вывела из строя на территории России вертолеты Ми-8 и Ка-226, которые были доставлены туда с линии фронта.

беспилотники Украина дроны война в Украине Россия атака

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:41 Магучих рассказала о трудностях, с которыми столкнулась на Олимпиаде в Париже

14:34 В Харьковской области семья предателей помогала России сорвать поставки для ВСУ — какое наказание

14:33 В Одессе снова очень громко — в городе раздаются взрывы

14:26 В прокуратуре показали страшные последствия российской атаки в Харьковской области

14:26 Пожары в оккупированном Севастополе — что повреждено

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

14:25 Мобилизация без ТЦК — Жорин прокомментировал новый подход призыва военнообязанных

14:23 Турция ратифицировала торговое соглашение с Украиной — что это значит

14:13 Украина впервые использовала больше ударных беспилотников, чем Россия, — Forbes

14:07 В ТЦК объяснили, как поменялась работа военкомов после 16 июля

14:04 Пенсии не будет — кому из украинцев будут платить только соцвыплаты в старости

14:41 Магучих рассказала о трудностях, с которыми столкнулась на Олимпиаде в Париже

14:34 В Харьковской области семья предателей помогала России сорвать поставки для ВСУ — какое наказание

14:33 В Одессе снова очень громко — в городе раздаются взрывы

14:26 В прокуратуре показали страшные последствия российской атаки в Харьковской области

14:26 Пожары в оккупированном Севастополе — что повреждено

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

14:25 Мобилизация без ТЦК — Жорин прокомментировал новый подход призыва военнообязанных

14:23 Турция ратифицировала торговое соглашение с Украиной — что это значит

14:13 Украина впервые использовала больше ударных беспилотников, чем Россия, — Forbes

14:07 В ТЦК объяснили, как поменялась работа военкомов после 16 июля

14:04 Пенсии не будет — кому из украинцев будут платить только соцвыплаты в старости

Эксклюзив

18:47 Смертельно ядовитые пауки в Одессе — какая опасность для горожан и туристов

Новость с видео

05:35 Уклонистам начали блокировать счета — можно ли оспорить и почему некоторые штрафы от ТЦК незаконны

31 июля 2024

18:03 ИИ в одесских школах уже с этого года — как это работает

06:40 Цены на лом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце июля

30 июля 2024

19:19 Без Пушкинской, бульвара Жванецкого и площади Толбухина — мнения одесситов о нововведениях

18:37 Убийство Ирины Фарион — в Одессе назвали причастных

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в июле

06:30 В Украине значительно выросли цены на пшеницу — сколько стоит тонна зерна в июле

05:58 Известная военная рассказала про Часов Яр, который россияне превратили в Бахмут

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

Новость с видео

05:51 Разрешат откупаться от тюрьмы — что не так с законопроектом о коррупции

Text

12:56 Новые подробности убийства Фарион и подготовка США к войне — эфир День.LIVE

Text

12:22 Доктор экономических наук Длигач назвал реформы, которые позволят пополнить госбюджет на 1 трлн грн

Text

11:13 Генерал-лейтенант Романенко объяснил, что нужно для эффективного использования истребителей F-16

Text

08:00 Переломный момент в войне с F-16 и доклад Сырского о ситуации на фронте — эфир Ранок.LIVE

1 августа 2024
Text

18:03 Военный объяснил, как ВСУ смогут использовать истребители F-16

Text

17:50 Истребители F-16 в Украине и новое наступление России — эфир Вечір.LIVE

Text

16:33 Военный заявил о необходимости введения большего количества инноваций на фронте

Text

16:32 Российский оппозиционер Пономарев заявил, что вражеский дрон целенаправленно ударил по его дому

Text

14:03 Как построить здоровую конкуренцию в украинской энергетике — объяснение экономиста

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

Text

13:04 Авиаэксперт назвал самый эффективный способ уничтожения российских дронов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

24 июля 2024

18:38Отдых в запрещенной зоне — как работает курортная Затока на Одесчине

08:33Российский беспилотник атаковал Румынию — появилось видео сильного пожара