Украина в июле запустила больше ударных дронов, чем Россия

Украинский ударный беспилотник вампир. Фото: Armyinform

В июле 2024 года Украина впервые запустила больше дальнобойных беспилотников, чем страна-агрессор Россия. В прошлом году Украина производила всего десятки беспилотников в месяц, поэтому атаки против РФ были не масштабными.

Об этом сообщает издание Forbes.

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Украина производит больше дронов ежемесячно

По данным Forbes, в июле Россия запустила по территории Украины 426 шахедов. За этот период Украина нанесла ответный удар более 520 беспилотниками.

Как пишут журналисты, в 2023 году Украина производила всего десятки беспилотников в месяц, поэтому атаки против РФ были не масштабными. Пока же, по их данным, ситуация изменилась, Украина производит больше дронов ежемесячно, так что "массовые атаки становятся более распространенными".

Издание пишет, что украинские беспилотники нацелены обычно на нефтеперерабатывающие заводы и хранилища, а также на военные авиабазы на территории России.

Также в материале говорится, что Россия в первом месте полномасштабного вторжения в Украину использовала много своих запасов баллистических и крылатых ракет большой дальности. В то же время, "большая часть российской ударной силы дальнего радиуса действия сейчас — это беспилотники", добавляет Forbes.

Журналисты считают, что то, что Украина в июле выпустила больше беспилотников, чем Россия может стать "поворотным моментом в стратегической войне беспилотников и началом роста проблем для России".

Напомним, Вооруженные силы Украины в среду, 31 июля, в Донецкой области впервые в истории сбили российский многоцелевой вертолет Ми-8 с помощью дрона. Подготовка к операции подобного рода велась в течение 10 месяцев.

Ранее ГУР вывела из строя на территории России вертолеты Ми-8 и Ка-226, которые были доставлены туда с линии фронта.