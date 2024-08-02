Україна у липні запустила більше ударних дронів, ніж Росія

Український ударний безпілотник Вампір. Фото: Armyinform

У липні 2024 року Україна вперше запустила більше далекобійних безпілотників, ніж країна-агресор Росія. У минулому році Україна виробляла лише десятки безпілотників на місяць, тому атаки проти РФ були не масштабними.

Про це повідомляє видання Forbes.

Читайте також:

Україна виробляє більше дронів щомісяця

За даними Forbes, у липні Росія запустила по території України 426 шахедів. За цей період Україна завдала удару у відповідь понад 520 безпілотниками.

Як пишуть журналісти, у 2023 році Україна виробляла лише десятки безпілотників на місяць, тому атаки проти РФ були не масштабними. Наразі ж, за їхніми даними, ситуація змінилася, Україна виробляє більше дронів щомісяця, тому "масові атаки стають більш поширеними".

Видання пише, що українські безпілотники націлені, зазвичай, на нафтопереробні заводи й сховища, а також на військові авіабази на території Росії.

Також у матеріалі сказано, що Росія у перші місці повномасштабного вторгнення в Україну використала багато своїх запасів балістичних і крилатих ракет великої дальності. Водночас"більша частина російської ударної сили далекого радіусу дії зараз — це безпілотники", додає Forbes.

Журналісти вважають, що те, що Україна у липні випустила більше безпілотників, ніж Росія, може стати "поворотним моментом у стратегічній війні безпілотників і початком зростання проблем для Росії".

Нагадаємо, Збройні сили України у середу, 31 липня, у Донецькій області вперше в історії збили російський багатоцільовий гелікоптер Мі-8 за допомогою дрона. Підготовка до операції подібного роду велася протягом 10 місяців.

Раніше ГУР вивела з ладу на території Росії гелікоптериМі-8 та Ка-226, які були доправлені туди з лінії фронту.