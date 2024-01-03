По Украине распространяется воздушная тревога — какая угроза

Работа ПВО. Фото: Минобороны

Сегодня вечером, 3 января, в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. Существует угроза применения баллистического вооружения.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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"Угроза применения баллистического вооружения с юга", — говорится в сообщении.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, вчера, 2 января, мобильные группы противовоздушной обороны на севере уничтожили почти половину вражеских дронов во время российской атаки. К тому же им удалось приземлить пятую часть крылатых ракет.

Также мы писали, что один человек погиб и один получил ранения в результате ракетных ударов россиян по Авдеевке. В общей сложности захватчики выпустили по городу четыре ракеты.