Україною шириться повітряна тривога — яка загроза

Робота ППО. Фото: Міноборони

Сьогодні ввечері, 3 січня, у деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Існує загроза застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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"Загроза застосування балістичного озброєння з півдня", — йдеться у повідомленні.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, вчора, 2 січня, мобільні групи протиповітряної оборони на півночі знищили майже половину ворожих дронів під час російської атаки. До того ж їм вдалося приземлити п'яту частину крилатих ракет.

Також ми писали, що одна людина загинула й одна зазнала поранень внаслідок ракетних ударів росіян по Авдіївці. Загалом загарбники випустили по місту чотири ракети.