Україною шириться повітряна тривога — яка загроза
Сьогодні ввечері, 3 січня, у деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Існує загроза застосування балістичного озброєння.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні
"Загроза застосування балістичного озброєння з півдня", — йдеться у повідомленні.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, вчора, 2 січня, мобільні групи протиповітряної оборони на півночі знищили майже половину ворожих дронів під час російської атаки. До того ж їм вдалося приземлити п'яту частину крилатих ракет.
Також ми писали, що одна людина загинула й одна зазнала поранень внаслідок ракетних ударів росіян по Авдіївці. Загалом загарбники випустили по місту чотири ракети.
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