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По Украине ширится воздушная тревога — какая угроза

24 июня 2024 20:23
обновлено: 20:32
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Воздушная тревога 24 июня – какая опасность
Истребитель МиГ. Фото: из открытых источников
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В понедельник, 24 июня, по всей территории Украины объявлена масштабная воздушная тревога. Сообщается о взлете российского истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщили Воздушные Силы.

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Воздушная тревога 24 июня

В 20:14 Воздушные силы Украины сообщили, что на всей территории Украины объявлена ракетная опасность. Это связано со взлетом российского истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейко. Он может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжалы".

Скриншот сообщения Воздушных сил
Скриншот сообщения Воздушных сил

По состоянию на 20:25 карта воздушных тревог по Украине выглядит так.

Воздушная тревога в Украине. Источник: alerts.in.ua
Воздушная тревога в Украине. Источник: alerts.in.ua

Напомним, российская армия совершила очередное военное преступление, обстреляв жилой дом в Торецке Донецкой области. Частично был разрушен один из подъездов.

Ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что в результате произошедших в эти выходные ракетных обстрелов Харькова пострадали десятки человек. Некоторые из них до сих пор находятся в тяжелом состоянии.

война
самолет
Украина
воздушная тревога
война в Украине
Воздушные Силы ВСУ

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