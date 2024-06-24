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Україною шириться повітряна тривога — яка загроза

24 червня 2024 20:23
оновлено: 20:32
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Повітряна тривога 24 червня — яка небезпека
Винищувач МіГ. Фото: з відкритих джерел
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У понеділок, 24 червня, по всій території України оголошено масштабну повітряну тривогу. Повідомляється про зліт російського винищувача МіГ-31К. 

Про це повідомили Повітряні Сили.

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Повітряна тривога 24 червня

О 20:14 Повітряні сили України повідомили, що на всій території України оголошено ракетну небезпеку. Це пов'язано зі злетом російського винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Він може нести гіперзвукові ракети "Кинджали".

Скриншот допису Повітряних сил
Скриншот допису Повітряних сил

Станом на 20:25 карта повітряних тривог по Україні наразі виглядає так. 

Повітряна тривога в Україні. Джерело: alerts.in.ua
Повітряна тривога в Україні. Джерело: alerts.in.ua

Нагадаємо, російська армія здійснила черговий воєнний злочин, обстрілявши житловий будинок у Торецьку Донецької області. Частково було зруйновано один із під'їздів.

Раніше очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що внаслідок ракетних обстрілів Харкова, які сталися у ці вихідні, постраждали десятки людей. Деякі з них і досі перебувають у важкому стані.

війна
літак
Україна
повітряна тривога
війна в Україні
Повітряні Сили ЗСУ

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