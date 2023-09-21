Воздушная тревога сейчас 21 сентября: угроза крылатых ракет

Ракеты улетают в небе. Фото: google.com

Территорией Украины сегодня, 21 сентября, около четырех часов утра стремительно распространилась воздушная тревога. Предварительно произошли пуски крылатых ракет из Каспийского моря.

Об этом сообщают Воздушные силы .

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Обновлено 04:02. "Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога!"

Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС» , — предупреждают украинские военные.

Источник: t.me/kpszsu

Обновлено 04:04. Мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" сообщил о приблизительном времени прибытия крылатых ракет в воздушное пространство Украины. По его словам, это произойдет в промежутке 04:10 - 04:40.

Источник: t.me/vanek_nikolaev

Обновлено 04:28. Покраснел еще ряд областей. По данным мониторинговых каналов, ориентировочное время пересечения ракеты границы Украины после 4:30.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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