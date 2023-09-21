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По Украине ширится воздушная тревога: угроза крылатых ракет

21 сентября 2023 03:58
обновлено: 04:48
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога сейчас 21 сентября: угроза крылатых ракет
Ракеты улетают в небе. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Территорией Украины сегодня, 21 сентября, около четырех часов утра стремительно распространилась воздушная тревога. Предварительно произошли пуски крылатых ракет из Каспийского моря.

Об этом сообщают Воздушные силы .

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Обновлено 04:02. "Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога!"
Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС» , — предупреждают украинские военные.

Воздушные силы предупреждают о пусках крылатых ракет
Источник: t.me/kpszsu

Обновлено 04:04. Мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" сообщил о приблизительном времени прибытия крылатых ракет в воздушное пространство Украины. По его словам, это произойдет в промежутке 04:10 - 04:40.

Время прилета ракет в Украину.
Источник: t.me/vanek_nikolaev

Обновлено 04:28. Покраснел еще ряд областей. По данным мониторинговых каналов, ориентировочное время пересечения ракеты границы Украины после 4:30.

Карта воздушных тревог в Украине.
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновляется...

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