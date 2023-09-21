Повітряна тривога зараз 21 вересня: загроза крилатих ракет

Ракети летять у небі. Фото: google.com

Територією України сьогодні, 21 вересня, близько четвертої години ранку стрімко поширилася повітряна тривога. Попередньо відбулися пуски крилатих ракет із Каспійського моря.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС", — попереджають українські військові.

Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 04:04. Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" повідомив про приблизний час прибуття крилатих ракет у повітряний простір України. За його словами, це відбудеться в проміжку 04:10 — 04:40.

Джерело: t.me/vanek_nikolaev

Оновлено 04:28. Почервоніла ще низка областей. За даними моніторингових каналів, орієнтовний час перетину ракети кордону України після 4:30.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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