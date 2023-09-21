Повітряна тривога зараз 21 вересня: загроза крилатих ракет

Україною шириться повітряна тривога: загроза крилатих ракет
Територією України сьогодні, 21 вересня, близько четвертої години ранку стрімко поширилася повітряна тривога. Попередньо відбулися пуски крилатих ракет із Каспійського моря.
Про це повідомляють Повітряні сили.
Оновлено 04:02. "Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога!
Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС", — попереджають українські військові.
Оновлено 04:04. Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" повідомив про приблизний час прибуття крилатих ракет у повітряний простір України. За його словами, це відбудеться в проміжку 04:10 — 04:40.
Оновлено 04:28. Почервоніла ще низка областей. За даними моніторингових каналів, орієнтовний час перетину ракети кордону України після 4:30.
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