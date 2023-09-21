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Україною шириться повітряна тривога: загроза крилатих ракет

21 вересня 2023 03:58
оновлено: 04:49
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Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога зараз 21 вересня: загроза крилатих ракет
Ракети летять у небі. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Територією України сьогодні, 21 вересня, близько четвертої години ранку стрімко поширилася повітряна тривога. Попередньо відбулися пуски крилатих ракет із Каспійського моря.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Оновлено 04:02. "Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога!
Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС", — попереджають українські військові.

Повітряні сили попереджають про пуски крилатих ракет
Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 04:04. Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" повідомив про приблизний час прибуття крилатих ракет у повітряний простір України. За його словами, це відбудеться в проміжку 04:10 — 04:40.

Час прильоту ракет в Україну
Джерело: t.me/vanek_nikolaev

Оновлено 04:28. Почервоніла ще низка областей. За даними моніторингових каналів, орієнтовний час перетину ракети кордону України після 4:30.

Мапа повітряних тривог в Україні
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлюється...

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