По Украине ширится воздушная тревога: угроза ракетного удара

Крылатая ракета в воздушном пространстве. Фото: google.com

Враг снова прибегает к ночной атаке на Украину. Так, сегодня ночью, 2 октября, воздушная тревога во второй раз за ночь распространилась по областям, однако на этот раз есть опасность ракетного удара.

Об этом сообщают воздушные силы.

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Обновлено 04:09. Около 4 утра по областям с молниеносной скоростью распространилась воздушная тревога. Как сообщают воздушные силы, в "красных" областях продолжается ракетная опасность.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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