По Украине ширится воздушная тревога: угроза ракетного удара
2 октября 2023 04:07
обновлено: 04:11
Крылатая ракета в воздушном пространстве. Фото: google.com
Враг снова прибегает к ночной атаке на Украину. Так, сегодня ночью, 2 октября, воздушная тревога во второй раз за ночь распространилась по областям, однако на этот раз есть опасность ракетного удара.
Об этом сообщают воздушные силы.
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Обновлено 04:09. Около 4 утра по областям с молниеносной скоростью распространилась воздушная тревога. Как сообщают воздушные силы, в "красных" областях продолжается ракетная опасность.
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