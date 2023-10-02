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По Украине ширится воздушная тревога: угроза ракетного удара

2 октября 2023 04:07
обновлено: 04:11
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
По Украине ширится воздушная тревога: угроза ракетного удара
Крылатая ракета в воздушном пространстве. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Враг снова прибегает к ночной атаке на Украину. Так, сегодня ночью, 2 октября, воздушная тревога во второй раз за ночь распространилась по областям, однако на этот раз есть опасность ракетного удара.

Об этом сообщают воздушные силы.

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Обновлено 04:09. Около 4 утра по областям с молниеносной скоростью распространилась воздушная тревога. Как сообщают воздушные силы, в "красных" областях продолжается ракетная опасность.

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 2 октября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновляется...

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