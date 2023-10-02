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Україною шириться повітряна тривога: загроза ракетного удару

2 жовтня 2023 04:07
оновлено: 04:11
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Україною шириться повітряна тривога: загроза ракетного удару
Крилата ракета в повітряному просторі. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Ворог знову вдається до нічної атаки на Україну. Так, сьогодні вночі, 2 жовтня, повітряна тривога вдруге за ніч поширилася областями, однак цього разу є небезпека ракетного удару.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Оновлено 04:09. Близько 4-ї ранку областями з блискавичною швидкістю поширилась повітряна тривога. Як повідомляють Повітряні сили, у "червоних" областях триває ракетна небезпека.

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 2 жовтня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлюється...

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