Воздушная тревога в Украине 14 сентября - РФ запустила дроны, вывела ракетоносители

По Украине распространяется тревога — Россия вывела в Черное море ракетоносители и запустила дроны
Поздним вечером, с 13 на 14 сентября, в ряде областей Украины начинает распространяться сигнал воздушной тревоги. Причиной стали вражеские БПЛА, а также ракетоносители, которые Россия вывела в Черное море.
Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВСУ.
Воздушная тревога в Украине с 13 на 14 сентября
В частности, начиная с 22:49, в воздушном пространстве Украины начали фиксировать ударные беспилотники россиян. Сначала в Сумской и Харьковской областях, позже и в других.
Кроме того, в 23:48 Россия вывела в Черное море четыре ракетоносителя крылатых ракет типа "Калибр".
"Внимание! В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся четыре носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". В случае объявления воздушной тревоги — направляйтесь в укрытие", — говорится в сообщении.
Отметим, что в последнее время страна-агрессор держала в Черном море только один ракетоноситель. Их количество увеличивалось только в том случае, когда был массированный обстрел Украины.
Где объявлена воздушная тревога
По состоянию на 00:02, сигнал воздушной тревоги объявлен практически в половине страны.
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