Воздушная тревога в Украине 14 сентября - РФ запустила дроны, вывела ракетоносители

Корабль РФ. Ілюстративне фото: wikipedia.org

Поздним вечером, с 13 на 14 сентября, в ряде областей Украины начинает распространяться сигнал воздушной тревоги. Причиной стали вражеские БПЛА, а также ракетоносители, которые Россия вывела в Черное море.

Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине с 13 на 14 сентября

В частности, начиная с 22:49, в воздушном пространстве Украины начали фиксировать ударные беспилотники россиян. Сначала в Сумской и Харьковской областях, позже и в других.

Кроме того, в 23:48 Россия вывела в Черное море четыре ракетоносителя крылатых ракет типа "Калибр".

"Внимание! В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся четыре носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". В случае объявления воздушной тревоги — направляйтесь в укрытие", — говорится в сообщении.

Отметим, что в последнее время страна-агрессор держала в Черном море только один ракетоноситель. Их количество увеличивалось только в том случае, когда был массированный обстрел Украины.

Где объявлена воздушная тревога

По состоянию на 00:02, сигнал воздушной тревоги объявлен практически в половине страны.