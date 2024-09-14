Повітряна тривога в Україні 14 вересня — РФ запустила дрони, вивела ракетоносії

Корабель РФ. Ілюстративне фото: wikipedia.org

Пізно ввечері, з 13 на 14 вересня, в низці областей України починає лунати сигнал повітряної тривоги. Причиною стали ворожі БпЛА, а також ракетоносії, які Росія вивела в Чорне море.

Про це повідомляє Telegram Повітряних сил ЗСУ.

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Зокрема, починаючи з 22:49 у повітряному просторі України почали фіксувати ударні безпілотники росіян. Спершу у Сумській та Харківській областях, пізніше й у деяких інших.

Крім того, о 23:48 Росія вивела в Чорне море чотири ракетоносії крилатих ракет типу "Калібр".

"Увага! В акваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї перебувають чотири носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр". У разі оголошення повітряної тривоги- прямуйте в укриття", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що останнім часом країна-агресор тримала в Чорному морі лише один ракетоносій. Їх кількість збільшувалася лише в тому випадку, коли був масований обстріл України.

Де оголошено повітряну тривогу

Станом на 00:02 сигнал повітряної тривоги оголошено практично в половині країни.