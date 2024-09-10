Украинская авиабомба - испытание на этапе завершения

Истребитель с КАБом. Фото: скриншот с видео

В Украине создали собственную управляемую авиационную бомбу. В настоящее время она проходит испытание, а стоимость такого КАБа может составить 40-60 тысяч долларов.

Об этом сообщил военный эксперт Павел Нарожный в эфире КИЇВ24 во вторник, 10 сентября.

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Авиабомба украинского производства

"Стоимость бомбы, во-первых, у нас много советских бомб, они стоят для нас ничего. Однако даже если мы будем покупать такие гравитационные бомбы, они стоят 15-20 тысяч долларов", — сказал Нарожный.

По его словам, одна авиабомба украинского производства может стоить максимум 40-60 тысяч долларов. Он сравнил это с одним выстрелом из HIMARS ракетой JMS, стоимость которого составляет около 200 тысяч долларов.

Военный эксперт заявил, что точность КАБ украинского производства составляет ориентировочно 15 метров, что является высоким показателем.

"Точность, с которой они попадают, если нет средств РЭБ там, где будет сбрасываться. А мы говорим о первой линии, то есть будут бить по окопам, и относительно на небольшую глубину, на 10-20 км по линии фронта ее будут сбрасывать. То она может поразить круг радиусом 15 метров — и уничтожит там абсолютно все", — уточнил Нарожный.