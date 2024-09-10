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Українська авіабомба завершує випробування — стала відома вартість

10 вересня 2024 14:18
Євгенія Брюховецька - редактор
Українська авіабомба — випробування на етапі завершення
Винищувач з КАБом. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

В Україні створили власну керовану авіаційну бомбу. Наразі вона проходить випробування, а вартість такого КАБу може становити 40-60 тисяч доларів.

Про це повідомив військовий експерт Павло Нарожний в ефірі КИЇВ24 у вівторок, 10 вересня.

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"Вартість бомби. По-перше, ми маємо багато радянських бомб, вони коштують для нас нічого. Однак навіть якщо ми будемо купувати такі гравітаційні бомби, вони варті 15-20 тисяч доларів", — сказав Нарожний.

За його словами, одна авіабомба українського виробництва може коштувати максимум 40-60 тисяч доларів. Він порівняв це з одним пострілом із HIMARS ракетою JMS, вартість якого сягає близько 200 тисяч доларів.

Військовий експерт заявив, що точність КАБу українського виробництва становить орієнтовно 15 метрів, що є високим показником.

"Точність, з якою вони влучають, якщо немає засобів РЕБ, там де буде скидатися. А ми говоримо про першу лінію, тобто битимуть по окопах, і відносно на невелику глибину, на 10-20 км за лінією фронту її будуть скидати. То вона може влучити у коло радіусом 15 метрів — і знищить там абсолютно все", — уточнив Нарожний.

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