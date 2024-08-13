Война в Украине — операторы дронов уничтожили укрытие оккупантов

Украинские операторы БпЛА показали, как жгут укрытия оккупантов в Серебрянском лесу
13 августа 2024 10:51
Уничтожение укрытия оккупантов. Фото: скриншот с видео
Операторы ударных дронов пограничной бригады "Помста" сожгли укрытие оккупантов в Серебрянском лесу. Украинским военным помог тяжелый бомбер Vampire.
Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы во вторник, 13 августа, и показала соответствующее видео.
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"Операторы ударных дронов пограничной бригады "Помста" согревают оккупантов сбросами с тяжелого бомбера Vampire и жгут их укрытия в Серебрянском лесу", — говорится в сообщении.
На видео видно, как украинские боеприпасы метко летят в цель и испепеляют укрытие врага.
Также в бригаде поделились результатами успешной работы за неделю:
- 28 оккупантов — ликвидированы;
- 43 оккупанта — ранены;
- 1 оккупант — взят в плен;
Кроме того, уничтожены и повреждены:
- 14 пушек;
- 15 БпЛА;
- 15 транспортных средств;
- 2 пункта управления;
- 5 складов боекомплектов;
- 2 моста и переправы.
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