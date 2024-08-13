Война в Украине — операторы дронов уничтожили укрытие оккупантов

Уничтожение укрытия оккупантов. Фото: скриншот с видео

Операторы ударных дронов пограничной бригады "Помста" сожгли укрытие оккупантов в Серебрянском лесу. Украинским военным помог тяжелый бомбер Vampire.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы во вторник, 13 августа, и показала соответствующее видео.

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"Операторы ударных дронов пограничной бригады "Помста" согревают оккупантов сбросами с тяжелого бомбера Vampire и жгут их укрытия в Серебрянском лесу", — говорится в сообщении.

На видео видно, как украинские боеприпасы метко летят в цель и испепеляют укрытие врага.

Также в бригаде поделились результатами успешной работы за неделю:

28 оккупантов — ликвидированы;

43 оккупанта — ранены;

1 оккупант — взят в плен;

Потери окупантов за неделю. Фото: t.me/luhanskdpsu

Кроме того, уничтожены и повреждены: