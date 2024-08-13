Війна в Україні — оператори дронів знищили укриття окупантів

Знищення укриття окупантів. Фото: скриншот з відео

Оператори ударних дронів прикордонної бригади "Помста" спалили укриття окупантів у Серебрянському лісі. Українським військовим допоміг важкий бомбер Vampire.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби у вівторок, 13 серпня, та показала відповідне відео.

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"Оператори ударних дронів прикордонної бригади "Помста" зігрівають окупантів скидами з важкого бомбера Vampire та палять їхні укриття у Серебрянському лісі", — йдеться у повідомленні.

На відео видно, як українські боєприпаси влучно летять у ціль та спопеляють укриття ворога.

Також у бригаді поділилися результатами успішної роботи за тиждень:

28 окупантів — ліквідовано;

43 окупанти — поранено;

1 окупант — взятий в полон;

Втрати окупантів за тиждень. Фото: t.me/luhanskdpsu

Крім того, знищено та пошкоджено: