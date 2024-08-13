Війна в Україні — оператори дронів знищили укриття окупантів

Українські оператори БпЛА показали, як палять укриття окупантів у Серебрянському лісі
13 серпня 2024 10:51
Знищення укриття окупантів. Фото: скриншот з відео
Оператори ударних дронів прикордонної бригади "Помста" спалили укриття окупантів у Серебрянському лісі. Українським військовим допоміг важкий бомбер Vampire.
Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби у вівторок, 13 серпня, та показала відповідне відео.
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"Оператори ударних дронів прикордонної бригади "Помста" зігрівають окупантів скидами з важкого бомбера Vampire та палять їхні укриття у Серебрянському лісі", — йдеться у повідомленні.
На відео видно, як українські боєприпаси влучно летять у ціль та спопеляють укриття ворога.
Також у бригаді поділилися результатами успішної роботи за тиждень:
- 28 окупантів — ліквідовано;
- 43 окупанти — поранено;
- 1 окупант — взятий в полон;
Крім того, знищено та пошкоджено:
- 14 гармат;
- 15 БпЛА;
- 15 транспортних засобів;
- 2 пункти управління;
- 5 складів боєкомплектів;
- 2 мости та переправи.
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