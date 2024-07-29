Украинские бойцы поразили электроподстанции на территории России

Украинские военные поразили важные объекты на территории РФ, — Генштаб
Силы обороны Украины нанесли сокрушительный удар по важным объектам на территории РФ. В частности, поражен ряд тяговых электроподстанций в Курской области.
Об этом в понедельник, 29 июля, сообщили в Генштабе ВСУ.
Что известно о поражении целей на территории России
В результате украинских атак возникли перебои с электроснабжением в Понировском, Курском и Солнцевском районах Курской области. Попасть по вражеским объектам удалось с помощью сил и средств Центра специальных операций во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.
"Российская промышленность, работающая на войну против Украины, является законной целью для наших войск. Указанные объекты, между прочим, обеспечивают функционирование железной дороги РФ, осуществляющей перевозку вооружения и военной техники для поддержки своей оккупационной армии. Меры по подрыву военно-экономического потенциала врага будут продолжаться до прекращения захватчиками вооруженной агрессии против украинского народа. Дальше будет..." — говорится в сообщении Генштаба.
Ранее бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады показали, как уничтожают вражескую технику и пехоту в Харьковской области. Военные отметили, что минометчики стреляют по пехоте противника во время ее наступательных действий.
Также мы сообщали, что за сутки с 28 по 29 июля ВСУ ликвидировали более 1 300 российских захватчиков. Также враг потерял 12 танков и 62 единицы автомобильной техники.
Читайте Новини.LIVE!