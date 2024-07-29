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Украинские военные поразили важные объекты на территории РФ, — Генштаб

29 июля 2024 23:45
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Украинские бойцы поразили электроподстанции на территории России
Пожар на нефтебазе в Белгороде. Фото иллюстративное: nikvesti.com
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Силы обороны Украины нанесли сокрушительный удар по важным объектам на территории РФ. В частности, поражен ряд тяговых электроподстанций в Курской области.

Об этом в понедельник, 29 июля, сообщили в Генштабе ВСУ.

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Скриншот сообщения Генштаба ВСУ

Что известно о поражении целей на территории России

В результате украинских атак возникли перебои с электроснабжением в Понировском, Курском и Солнцевском районах Курской области. Попасть по вражеским объектам удалось с помощью сил и средств Центра специальных операций во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Пожар вследствие попадания по объекту в РФ
Пожар на месте попадания. Фото: t.me/GeneralStaffZSU

"Российская промышленность, работающая на войну против Украины, является законной целью для наших войск. Указанные объекты, между прочим, обеспечивают функционирование железной дороги РФ, осуществляющей перевозку вооружения и военной техники для поддержки своей оккупационной армии. Меры по подрыву военно-экономического потенциала врага будут продолжаться до прекращения захватчиками вооруженной агрессии против украинского народа. Дальше будет..." — говорится в сообщении Генштаба.

Ранее бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады показали, как уничтожают вражескую технику и пехоту в Харьковской области. Военные отметили, что минометчики стреляют по пехоте противника во время ее наступательных действий.

Также мы сообщали, что за сутки с 28 по 29 июля ВСУ ликвидировали более 1 300 российских захватчиков. Также враг потерял 12 танков и 62 единицы автомобильной техники.

обстрелы электроснабжение Генштаб ВСУ Россия

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