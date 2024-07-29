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Українські військові уразили важливі об'єкти на території РФ, — Генштаб

29 липня 2024 23:45
Чекарьова Марія - редактор
Українські бійці уразили електропідстанції на території Росії
Пожежа на нафтобазі в Бєлгороді. Фото ілюстративне: nikvesti.com
Чекарьова Марія - редактор

Сили оборони України завдали нищівного удару по важливих об'єктах на території РФ. Зокрема, уражено низку тягових електропідстанцій у Курській області.

Про це в понеділок, 29 липня, повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Скриншот повідомлення Генштабу ЗСУ

Що відомо про ураження цілей на території Росії

Унаслідок українських атак виникли перебої з електропостачанням в Понировському, Курському та Солнцевському районах Курської області. Поцілити по ворожих об'єктах вдалося за допомогою сил і засобів Центру спеціальних операцій у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Пожежа внаслідок влучення в об'єкт на території РФ
Пожежа на місці влучення. Фото: t.me/GeneralStaffZSU

"Російська промисловість, яка працює на війну проти України, є законною ціллю для наших військ. Вказані об’єкти, поміж іншим, забезпечують функціонування залізниці РФ, що здійснює перевезення озброєння та військової техніки для підтримки своєї окупаційної армії.Заходи з підриву воєнно-економічного потенціалу ворога продовжуватимуться до припинення загарбниками збройної агресії проти українського народу. Далі буде…" — йдеться в повідомленні Генштабу.

Раніше бійці Третьої окремої штурмової бригади показали, як знищують ворожу техніку та піхоту в Харківській області. Військові зазначили, що мінометники стріляють по піхоті противника під час її наступальних дій.

Також ми повідомляли, що за добу з 28 по 29 липня ЗСУ ліквідували понад 1 300 російських загарбників. Також ворог утратив 12 танків і 62 одиниці автомобільної техніки.

обстріли електропостачання Генштаб ЗСУ Росія

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