Украинские военные нашли на российских позициях китайские боеприпасы
Бойцы из 92-й штурмовой бригады успешно отбили у российских сил позицию, где были обнаружены китайские боеприпасы. Впрочем, эксперты смогут более точно определить и происхождение снарядов.
Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко.
ВСУ обнаружили китайские боеприпасы на российских позициях
Цаплиенко выразил надежду на то, что эксперты смогут точно определить маркировку и происхождение этих боеприпасов. При этом он добавил, что, по предположениям, боеприпасы из Китая могли быть доставлены в Россию через Иран, хотя не исключены и другие пути поставок.
"В теории они могли попасть в Россию через Иран, но возможны и другие пути снабжения", — указал он.
Напомним, что лидеры Европейского Союза попросили Китай использовать свое влияние на Россию и помочь усилить санкции для скорейшего окончания войны. Пекин отказал в такой просьбе.
Читайте Новини.LIVE!