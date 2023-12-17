Украинские военные нашли на российских позициях китайские боеприпасы

Китайские боеприпасы. Фото: Андрей Цаплиенко

Бойцы из 92-й штурмовой бригады успешно отбили у российских сил позицию, где были обнаружены китайские боеприпасы. Впрочем, эксперты смогут более точно определить и происхождение снарядов.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

Читайте также:

ВСУ обнаружили китайские боеприпасы на российских позициях

Цаплиенко выразил надежду на то, что эксперты смогут точно определить маркировку и происхождение этих боеприпасов. При этом он добавил, что, по предположениям, боеприпасы из Китая могли быть доставлены в Россию через Иран, хотя не исключены и другие пути поставок.

"В теории они могли попасть в Россию через Иран, но возможны и другие пути снабжения", — указал он.

Китайские боеприпасы. Фото: Андрей Цаплиенко

Китайские боеприпасы. Фото: Андрей Цаплиенко

Сообщение Андрея Цаплиенко о китайских боеприпасах. Фото: скриншот

Напомним, что лидеры Европейского Союза попросили Китай использовать свое влияние на Россию и помочь усилить санкции для скорейшего окончания войны. Пекин отказал в такой просьбе.