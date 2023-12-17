Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Українські військові знайшли на російських позиціях китайські боєприпаси arrow

Українські військові знайшли на російських позиціях китайські боєприпаси

17 грудня 2023 12:03
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Українські військові знайшли на російських позиціях китайські боєприпаси
Китайські боєприпаси. Фото: Андрій Цаплієнко
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Бійці з 92-ї штурмової бригади успішно відбили у російських сил позицію, де було виявлено китайські боєприпаси. Втім, експерти зможуть точніше визначити і походження снарядів.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

Читайте також:

ЗСУ виявили китайські боєприпаси на російських позиціях

Цаплієнко висловив сподівання, що експерти зможуть точно визначити маркування та походження цих боєприпасів. При цьому він додав, що за припущеннями боєприпаси з Китаю могли бути доставлені до Росії через Іран, хоча не виключені й інші шляхи постачання.

"У теорії вони могли потрапити до Росії через Іран, але можливі й інші шляхи постачання", — зазначив він.

Китайські боєприпаси
Китайські боєприпаси. Фото: Андрій Цаплієнко
Китайські боєприпаси
Китайські боєприпаси. Фото: Андрій Цаплієнко
скріншот
Повідомлення Андрія Цаплієнка про китайські боєприпаси. Фото: скриншот

Нагадаємо, що лідери Європейського Союзу попросили Китай використати свій вплив на Росію та допомогти посилити санкції для якнайшвидшого закінчення війни. Пекін відмовив у такому проханні.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

19:57 Двом категоріям українців відмовили у праві на відстрочку — про кого йдеться

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Актуальне по темі