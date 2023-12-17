Українські військові знайшли на російських позиціях китайські боєприпаси

Китайські боєприпаси. Фото: Андрій Цаплієнко

Бійці з 92-ї штурмової бригади успішно відбили у російських сил позицію, де було виявлено китайські боєприпаси. Втім, експерти зможуть точніше визначити і походження снарядів.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

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Цаплієнко висловив сподівання, що експерти зможуть точно визначити маркування та походження цих боєприпасів. При цьому він додав, що за припущеннями боєприпаси з Китаю могли бути доставлені до Росії через Іран, хоча не виключені й інші шляхи постачання.

"У теорії вони могли потрапити до Росії через Іран, але можливі й інші шляхи постачання", — зазначив він.

Китайські боєприпаси. Фото: Андрій Цаплієнко

Китайські боєприпаси. Фото: Андрій Цаплієнко

Повідомлення Андрія Цаплієнка про китайські боєприпаси. Фото: скриншот

Нагадаємо, що лідери Європейського Союзу попросили Китай використати свій вплив на Росію та допомогти посилити санкції для якнайшвидшого закінчення війни. Пекін відмовив у такому проханні.