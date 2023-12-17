Українські військові знайшли на російських позиціях китайські боєприпаси
Бійці з 92-ї штурмової бригади успішно відбили у російських сил позицію, де було виявлено китайські боєприпаси. Втім, експерти зможуть точніше визначити і походження снарядів.
Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.
ЗСУ виявили китайські боєприпаси на російських позиціях
Цаплієнко висловив сподівання, що експерти зможуть точно визначити маркування та походження цих боєприпасів. При цьому він додав, що за припущеннями боєприпаси з Китаю могли бути доставлені до Росії через Іран, хоча не виключені й інші шляхи постачання.
"У теорії вони могли потрапити до Росії через Іран, але можливі й інші шляхи постачання", — зазначив він.
Нагадаємо, що лідери Європейського Союзу попросили Китай використати свій вплив на Росію та допомогти посилити санкції для якнайшвидшого закінчення війни. Пекін відмовив у такому проханні.
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