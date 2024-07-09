Сколько боевых столкновений произошло на фронте на 9 июля

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: militarymediacenter

В Украине во вторник, 9 июля, длится 867-й день полномасштабного вторжения России. За последние сутки на фронте произошло 141 боевое столкновение.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Facebook.

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Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении Россия продолжает активные действия, в общей сложности произошло девять боевых столкновений. Бои с врагом происходили в районах населенных пунктов Тихое, Волчанск, Глубокое, Старица и Сотницкий Казачок.

На Купянском направлении количество вражеских атак в сутки возросло до семи. Силы обороны отражали штурмовые действия возле Берестового, Песчаного и Стельмаховки.

На Лиманском направлении украинские войска отразили 14 атак врага в районах населенных пунктов Грековка, Невское, Макеевка Луганской области и Терны на Донеччине.

На Северском направлении ВСУ отразили семь штурмовых действий вблизи Спорного, Верхнекаменского и Выемки Донецкой области.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили 11 попыток россиян прорвать оборону в районах Богдановки, Григорьевки, Белой Горы, Андреевки, Веселого и Часового Яра Донецкой области.

На Торецком направлении при поддержке авиации Россия совершила 19 атак неподалеку от населенных пунктов Дилиевка, Пивденное, Пивничное, Торецк и Нью-Йорк.

На Покровском направлении защитники отбили 43 штурмовых и наступательных действия в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеньевка, Калиново, Тимофеевка, Новоселовка Первая, Яснобродовка, Карловка и Уманское Донецкой области. Там россияне при поддержке авиации пытались вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Нетайловое, Георгиевка, Красногоровка, Парасковеевка и Константиновка, где враг девять раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времьевском направлении враг совершил 10 штурмов наших позиций возле Водяного, Константиновки, Урожайного, Ривнополя, Новоселки и Макаровки Донецкой области.

Там также активно действовала вражеская авиация: сбросила 14 управляемых авиабомб и нанесла трех авиаударов неуправляемыми авиационными ракетами.

На Гуляйпольском направлении оккупанты запустили 18 неуправляемых авиаракет в районе Чумацкого Запорожской области.

На Ореховском направлении произошло девять боевых столкновений в районах Малой Токмачки, Роботиного, Новоандреевки и Щербаков Запорожской области.

На Приднепровском направлении наши защитники отразили четыре атаки врага в районе Крынок, удалось не допустить потерь позиций.

Скриншот поста Генштаба

Скриншот поста Генштаба

Скриншот поста Генштаба

Ранее в Генштабе сообщили, что за минувшие сутки защитники уничтожили более 1200 оккупантов и около 50 артиллерийских систем врага.

Также Reuters опубликовало спутниковые снимки, свидетельствующие о том, что Иран почти вдвое увеличил производство ракет для России.