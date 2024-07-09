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Українські воїни стримують ворога на фронті — у Генштабі проінформували про ситуацію на напрямках

9 липня 2024 09:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Скільки бойових зіткнень відбулося на фронті на 9 липня
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: militarymediacenter
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні у вівторок, 9 липня, триває 867 день повномасштабного вторгнення Росії. Протягом останньої доби на фронті відбулося 141 бойове зіткнення.

Про це повідомила пресслужба Генштабу у Facebook.

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Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку Росія продовжує активні дії, загалом відбулося дев'ять бойових зіткнень. Бої з ворогом відбувалися в районах населених пунктів Тихе, Вовчанськ, Глибоке, Стариця та Сотницький Козачок.

На Куп’янському напрямку кількість ворожих атак за добу зросла до семи. Сили оборони відбивали штурмові дії біля Берестового, Піщаного та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку українські війська відбили 14 атак ворога в районах населених пунктів Греківка, Невське, Макіївка Луганської області та Терни на Донеччині.

На Сіверському напрямку ЗСУ відбили сім штурмових дій поблизу Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки Донецької області.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили 11 спроб росіян прорвати оборону в районах Богданівки, Григорівки, Білої Гори, Андріївки, Веселого та Часового Яру Донецької області.

На Торецькому напрямку за підтримки авіації Росія здійснила 19 атак неподалік населених пунктів Диліївка, Південне, Північне, Торецьк та Нью-Йорк.

На Покровському напрямку захисники відбили 43 штурмові та наступальні дії в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Калинове, Тимофіївка, Новоселівка Перша, Яснобродівка, Карлівка та Уманське Донецької області. Там росіяни за підтримки авіації намагалися витіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Нетайлове, Георгіївка, Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка, де ворог дев’ять разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку ворог здійснив 10 штурмів наших позицій біля Водяного, Костянтинівки, Урожайного, Рівнополя, Новосілки та Макарівки Донецької області.

Там також активно діяла ворожа авіація: скинула 14 керованих авіабомб та завдала трьох авіаударів некерованими авіаційними ракетами.

На Гуляйпільському напрямку окупанти запустили 18 некерованих авіаракет у районі Чумацького Запорізької області.

На Оріхівському напрямку відбулось дев'ять бойових зіткнень в районах Малої Токмачки, Роботиного, Новоандріївки та Щербаків Запорізької області.

На Придніпровському напрямку наші захисники відбили чотири атаки ворога в районі Кринок, вдалося не допустити врат позицій.

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Скриншот допису Генштабу
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Скриншот допису Генштабу
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Скриншот допису Генштабу

Раніше у Генштабі повідомили, що за минулу добу захисники знищили понад 1200 окупантів та майже 50 артилерійських систем ворога.

Також Reuters опублікувало супутникові знімки, які свідчать про те, що Іран майже вдвічі збільшив виробництво ракет для Росії.

російські війська окупанти Генштаб ЗСУ війна в Україні Олександр Сирський фронт наступ

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