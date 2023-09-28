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Украинские журналисты выложили в сеть имена сотен коллаборантов: подробности

28 сентября 2023 23:58
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Украинские журналисты выложили в сеть имена сотен коллаборантов: подробности
Коллаборантка в Мелитополе. Фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Независимый антикоррупционный центр NGL.media опубликовал в интернете имена 1816 представителей оккупационных властей. Из них почти 87% предателей – это украинцы-коллаборанты.

Об этом говорится в их отчёте .

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С момента подписания российским президентом Владимиром Путиным документов о включении в состав России четырёх украинских областей (Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской) в российском госреестре начали появляться сведения об оккупационных органах власти.

Журналисты-расследователи составили поимённые списки с возможностью выделения по регионам или типу учреждений и органов власти, а также карту коллаборантов. В базе данных возможен поиск.

Источник: NGL.media

Ключевые должности в ФСБ и Следственного комитета РФ на оккупированных территориях возглавляют россияне, а также их много в военкоматах (более 80%). А вот украинцы-предатели преимущественно возглавляют отделения полиции (87%), колонии, тюрьмы и СИЗО (80%).

Журналисты обнаружили только две воинские части в Крыму, где главенствуют эксграждане Украины Михаил Щербак и Сергей Максименко. Кроме того, военкомом так называемой ДНР назначили уроженца Харцызска Евгения Кучеренко, а херсонский военкомат возглавил крымчанин Вадим Шурыгин.

Среди руководства прокуратуры, россиян – 75%. Исключения составляют только так называемые "прокуратура Донецкой народной республики" и бывшая "Генеральная прокуратура Донецкой народной республики", которую сейчас ликвидируют. Первую возглавляет уроженец украинской ГПУ Андрей Спивак, ставший "генпрокурором ДНР" ещё до официальной аннексии, а вторую ликвидирует экспрокурор Украины Максим Сименко.

Доля россиян в судах составляет 64%.

Чем занимаются коллаборанты

Несмотря на недоверие к местным, россияне не могут заполнить все руководящие должности своими гражданами, поэтому среди почти 2 000 руководителей разных учреждений на оккупированных территориях 87% — сознательно пошедшие на госизмену украинцы.

Одна из подборок украинских коллаборантов. Источник: NGL.media

В целом украинцы возглавили более 1 000 оккупационных муниципальных структур – здесь их доля составляет 95%. Гауляйтерами стали как бывшие сельские и районные председатели, депутаты и чиновники, так и люди, ранее не имевшие никакого веса в местных общинах: массажистки, таксисты, торговцы самогоном или бывшие заключенные.

Много украинцев и в сфере образования. В школах и детсадах на захваченных территориях учат детей правильно любить Россию преимущественно бывшие украинские учителя. А зарплату в управлениях и отделах образования им начисляют те же служащие, что и до оккупации.

Если говорить о трёх категориях госучреждений, где статистически преобладают местные муртады оккупантов — это преимущественно социальная сфера или органы с достаточно узкими полномочиями. К примеру, коллаборанты руководят абсолютно всеми комитетами земельных ресурсов в оккупированной части Донецкой области.

На втором месте по количеству коллаборантов – разнообразные "казачьи" организации в оккупированном Крыму, созданные по идеологии гитлеровского коллаборната, атамана Войска Донского Петра Краснова. Из 44 действующих на данный момент юрлиц 43-мя руководят бывшие владельцы украинских паспортов. Формально казачьи общества — не органы государственной власти, а общественные организации, но они имеют военную подготовку и полномочия по охране общественного порядка, государственных и муниципальных объектов.

Напомним, что ранее в Николаеве СБУ объявила о подозрении новой коллаборантке. А в Запорожье осудили на пожизненный срок завербованного ФСБ коллаборанта, который навёл на Запорожье российсие ракеты. 

 

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