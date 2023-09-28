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Українські журналісти виклали в мережу імена сотень колаборантів: подробиці

28 вересня 2023 23:58
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Українські журналісти виклали в мережу імена сотень колаборантів: подробиці
Колаборантка у Мелітополі. Фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Незалежний антикорупційний центр NGL.media опублікував в інтернеті імена 1816 представників окупаційної влади. З них майже 87% зрадників — це українці-колаборанти.

Про це йдеться в їхньому звіті.

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Всі зрадники вже вирахувані

З моменту підписання російським президентом Володимиром Путіним документів про включення до складу Росії чотирьох українських областей (Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської) у російському держреєстрі почали з’являтися відомості про окупаційні органи влади.

Журналісти-розслідувачі склали поіменні списки з можливістю виокремлення по регіонах чи типу установ і органів влади, а також мапу колаборантів. У базі даних можливий пошук. 

Джерело: NGL.media

Ключові посади у ФСБ та Слідчого комітету РФ на окупованих територіях очолюють росіяни, також їх багато у військкоматах (понад 80%). А от українці-зрадники переважно очолюють відділки поліції (87%), колонії, в'язниці та СІЗО (80%). 

Журналісти виявили лише дві військові частини в Криму, де головують ексгромадяни України Михайло Щербак і Сергій Максименко. Окрім того, військовим комісаром так званої "ДНР" призначили уродженця Харцизька Євгена Кучеренка, а херсонський військкомат очолив кримчанин Вадим Шуригін.

Серед керівництва прокуратури, росіян — 75%. Винятки складають лише так звані "Прокуратура Донецкой народной республики" та колишня "Генеральная прокуратура Донецкой народной республики", яку зараз ліквідовують. Першу очолює виходець української ГПУ Андрій Співак, що став "генпрокурором ДНР" ще до офіційної анексії, а другу ліквідує  експрокурор України Максим Сіменко.

Доля росіян у судах складає 64%.

Чим займаються колаборанти

Попри недовіру до місцевих, росіяни не можуть заповнити усі керівні посади своїми громадянами, тому серед майже 2 000 керівників різних установ на окупованих територіях 87% — українці, які свідомо пішли на держзраду.

Одна з добірок українських колаборантів. Джерело: NGL.media

Загалом українці очолили понад 1 000 окупаційних муніципальних структур – тут їхня частка сягає  95%. Гауляйтерами стали як колишні сільські та районні голови, депутати і чиновники, так і люди, які раніше не мали жодної ваги у місцевих громадах: масажистки, таксисти, торговці самогоном чи колишні ув’язнені.

Багато українців і у сфері освіти. У школах і дитсадках на захоплених територіях вчать дітей правильно любити Росію переважно колишні українські вчителі. А зарплату в управліннях і відділах освіти їм нараховують ті ж самі службовці, що й до окупації.

Якщо говорити про три категорії "держустанов", де статистично переважають місцеві посіпаки окупантів — це переважно соціальна сфера чи органи з доволі вузькими повноваженнями. Наприклад, колаборанти керують абсолютно всіма комітетами земельних ресурсів на окупованій частині Донеччині. 

На другому місці за кількістю колаборантів – різноманітні "козачі" організації в окупованому Криму, створені за ідеологією гітлерівського колаборната, отамана Війська Донського Петра Краснова. З 44 діючих на даний момент юросіб 43-ма керують колишні власники українських паспортів. Формально козачі товариства — не органи державної влади, а громадські спільноти, але вони мають військовий вишкіл та повноваження охорони громадського порядку, державних і муніципальних об’єктів.

Нагадаємо, що раніше у Миколаєві СБУ оголосила про підозру новій колаборантці. А в Запоріжжі засудили на довічний термін завербованого ФСБ колаборанта, який навів на Запоріжжя російські ракети.

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