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Украинский военный рассказал о больших потерях собратьев в Попасной

29 ноября 2023 04:50
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Украинский военный рассказал о больших потерях собратьев в Попасной
Украинский военный Дмитрий Бублик. Фото: ТСН
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Ситуация с начала полномасштабной войны Попасной была тяжелой морально из-за большого числа погибших и раненых. Из 88 украинских военнослужащих из оккупированного города вышли 11.

Об этом рассказал Герой Украины из Львова, мастер-сержант мотопехотного батальона 24-й ОМБр имени короля Даниила Дмитрий Бублик в интервью ТСН.

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По его словам, у него было очень много подчиненного личного состава.

"Когда мы заходили в Попасную, было 88 человек. Это тех людей мобилизованных, без дополнения. То есть это люди, с которыми мы зашли в Попасную. Из тех 88 человек вышло 11, среди них две девушки-медикини", — рассказал Дмитрий Бублик.

Он добавил, что это большое психологическое давление.

Какая ситуация на фронте

Ураган, накрывший часть Украины, фактически делает невозможным активные боевые действия на фронт и. Но для десантной операции через Днепр снижение температуры еще недостаточно, нужны недели холодной погоды для замерзания реки.

На Авдеевском направлении российские кафиры пытаются окружить Авдеевку , используя авиацию. Однако наши воины держат оборону и наносят армии РФ значительные потери.

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