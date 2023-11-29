Украинский военный рассказал о больших потерях собратьев в Попасной

Украинский военный Дмитрий Бублик. Фото: ТСН

Ситуация с начала полномасштабной войны Попасной была тяжелой морально из-за большого числа погибших и раненых. Из 88 украинских военнослужащих из оккупированного города вышли 11.

Об этом рассказал Герой Украины из Львова, мастер-сержант мотопехотного батальона 24-й ОМБр имени короля Даниила Дмитрий Бублик в интервью ТСН.

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По его словам, у него было очень много подчиненного личного состава.

"Когда мы заходили в Попасную, было 88 человек. Это тех людей мобилизованных, без дополнения. То есть это люди, с которыми мы зашли в Попасную. Из тех 88 человек вышло 11, среди них две девушки-медикини", — рассказал Дмитрий Бублик.

Он добавил, что это большое психологическое давление.

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