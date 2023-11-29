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Українській військовий розповів про великі втрати побратимів в Попасній

29 листопада 2023 04:50
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Українській військовий розповів про великі втрати побратимів в Попасній
Український військовий Дмитро Бублик. Фото: ТСН
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Ситуація від початку повномасштабної війни Попасній була важкою морально через велику кількість загиблих і поранених. Із 88 українських військовослужбовців з окупованого міста вийшло 11.

Про це розповів Герой України зі Львова, майстер-сержант мотопіхотного батальйону 24-ї ОМБр імені короля Данила Дмитро Бублик в інтерв’ю ТСН.

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За його словами, у нього було дуже багато підлеглого особового складу. 

"Коли ми заходили до Попасної, було 88 людей. Це тих людей мобілізованих, без доповнення. Тобто це люди, з якими ми зайшли до Попасної. З тих 88 людей вийшло 11, серед них дві дівчини-медикині", — розповів Дмитро Бублик.

Він додав, що це великий психологічний тиск.

Яка ситуація на фронті

Ураган, який накрив частину України, фактично унеможливлює активні бойові дії на фронті. Але для десантної операції через Дніпро зниження температури ще недостатнє, потрібні тижні холодної погоди для замерзання річки.

На Авдіївському напрямку російські окупанти намагаються оточити Авдіївку, використовуючи авіацію. Проте наші воїни тримають оборону та завдають армії РФ значних втрат.

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