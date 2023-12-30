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Украинского снайпера наградили за рекордную дальность выстрела

30 декабря 2023 23:58
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Украинского снайпера наградили за рекордную дальность выстрела
Украинский снайпер 13 Главного управления военной контрразведки СБУ Вячеслав Ковальский. Фото: СБУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Украинский снайпер из 13 отдела военной контрразведки СБУ Вячеслав Ковальский недавно установил новый рекорд, поразив цель с почти четырехкилометрового расстояния. Сейчас за достижение такой цели он был награжден.

Об этом сообщает СБУ.

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В сообщении говорится, что с использованием особенной снайперской винтовки "Володар Обрію", созданной бригадным генералом СБУ, известным как "Хантер", этот опытный стрелок демонстрирует невероятную точность. 

"Такие мастерские выстрелы каждый день приближают Украину к победе", — говорит глава СБУ Василий Малюк

В СБУ напомнили, что этот новый мировой рекорд был зафиксирован в ноябре текущего года, когда Ковальский успешно поразил врага на расстоянии 3800 метров. Это превзошло предыдущий рекорд, установленный канадским спецназом в 2017 году, когда они поразили цель с расстояния 3 540 метров, находясь в высотном здании.

снайпер
Снайпер Вячеслав Ковальский и глава СБУ Василий Малюк. Фото: СБУ

Напомним, что снайперу Службы безопасности Украины удалось ликвидировать российского оккупанта на расстоянии 3,8 км. Такой результат — новый мировой рекорд. 

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