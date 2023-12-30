Українського снайпера нагородили за рекордну дальність пострілу

Український снайпер 13 Головного управління військової контррозвідки СБУ В'ячеслав Ковальський. Фото: СБУ

Український снайпер із 13 відділу військової контррозвідки СБУ В'ячеслав Ковальський нещодавно встановив новий рекорд, вразивши ціль на майже чотирикілометровій відстані. Наразі за досягнення такої цілі він був нагороджений.

Про це повідомляє СБУ.

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У повідомленні йдеться, що з використанням особливої снайперської гвинтівки "Володар Обрію", створеної бригадним генералом СБУ, відомим як "Хантер", цей досвідчений стрілець демонструє неймовірну точність.

"Такі майстерні постріли щодня наближають Україну до перемоги", — каже голова СБУ Василь Малюк.

У СБУ нагадали, що цей новий світовий рекорд було зафіксовано у листопаді поточного року, коли Ковальський успішно вразив ворога на відстані 3 800 метрів. Це перевершило попередній рекорд, встановлений канадським спецназом у 2017 році, коли вони вразили мету з відстані 3540 метрів, перебуваючи у висотній будівлі.

Снайпер В'ячеслав Ковальський та голова СБУ Василь Малюк. Фото: СБУ

Нагадаємо, що снайперу Служби безпеки України вдалося ліквідувати російського окупанта на відстані 3,8 км. Такий результат — новий світовий рекорд.