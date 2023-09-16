Успехи на Мелитопольском направлении и тяжелые бои на востоке: отчет Генштаба

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Идет уже 570-й день полномасштабного вторжения РФ в Украину. Россияне продолжают обстреливать не только позиции украинских войск, но мирные города и села нашей страны.

О ситуации на фронте и обстрелах рассказали в пресс-службе Генштаба.

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Обстрелы оккупантов

За минувшие сутки произошло 24 боевых столкновения. Вражеская авиация нанесла 59 ударов, 36 раз обстреляла из реактивных систем залпового огня позиции наших военных и гражданские объекты нашего государства.

Также армия РФ атаковала Украину 17 дронами-камикадзе типа Shahed-136/131, всех их уничтожила ПВО.

"Авиационным ударам подверглись населенные пункты Леоновка, Гремяч Черниговской области; Стрелечья, Котляровка Харьковской области; Новоселовское, Новоегоровка, Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области; Спорное, Веселое, Богдановка, Нью-Йорк, Красногоровка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка и Работино Запорожской области. Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей", — говорится в сообщении.

Ситуация на фронте

На Бахмутском направлении враг пытался прорвать оборону ВСУ в районах Ягодного и Богдановки Донецкой области, однако без успехов. В то же время наши защитники добились успеха в районе Клещеевки Донецкой области.

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

На Марьинском направлении оккупанты тоже безуспешно проводили наступательные действия. Армия РФ неудачно предприняла 13 попыток вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций.

"Кроме того, все атаки врага в районе Урожайного Донецкой области обернулись для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике. В то же время на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях украинские воины удерживают инициативу, давят на врага, проводят штурм, отвоевывают нашу землю", — отмечают в сообщении.

Украинский военный. Фото: 36-й ОБРМп им. контрадмирала М. Белинского

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступать. Благодаря наступательным действиям наши военные добились частичного успеха в районах Вербового и Новопрокоповки Запорожской области.

"В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении наши защитники продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать составы обеспечения и наносить успешное поражение по тылам противника", — добавили в Генштабе.

Удары по оккупантам

В течение суток украинская авиация нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Также подразделения ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Скриншот сообщения

Скриншот сообщения

Напомним, вчера, 15 сентября, украинские защитники сообщили об освобождении Андреевки. Это в 10 км юго-западнее Бахмута. По словам российских милблогеров, такие действия значительно усугубят тактическую ситуацию военных РФ к югу от Бахмута.