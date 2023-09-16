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Успіхи на Мелітопольському напрямку та важкі бої на сході: звіт Генштабу

16 вересня 2023 08:10
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Успіхи на Мелітопольському напрямку та важкі бої на сході: звіт Генштабу
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Триває вже 570 день повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Росіяни продовжують обстрілювати не лише позиції українських військ, а й мирні міста та села нашої країни. 

Про ситуацію на фронті та обстріли розповіли у пресслужбі Генштабу.

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Обстріли окупантів

За минулу добу відбулося 24 бойових зіткнення. Ворожа авіація завдала 59 ударів, 36 разів обстріляла з реактивних систем залпового вогню позиції наших військових та цивільні об'єкти нашої держави.

Також армія РФ атакувала Україну 17 дронами-камікадзе типу Shahed-136/131, усіх їх знищила ППО.

"Авіаційних ударів зазнали населені пункти Леонівка, Грем’яч Чернігівської області; Стрілеча, Котлярівка Харківської області; Новоселівське, Новоєгорівка, Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області; Спірне, Веселе, Богданівка, Нью-Йорк, Красногорівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка та Роботине Запорізької області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей", — йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронті

На Бахмутському напрямку ворог намагався прорвати оборону ЗСУ в районах Ягідного та Богданівки Донецької області, проте без успіхів. Водночас наші захисники мали успіх в районі Кліщіївки Донецької області.

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Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

На Мар’їнському напрямку окупанти теж безуспішно проводили наступальні дії. Армія РФ невдало здійснила 13 спроб витіснити українські підрозділи із займаних позицій. 

"Крім того, всі атаки ворога в районі Урожайного Донецької області обернулися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці. Водночас на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках українські воїни утримують ініціативу, тиснуть на ворога, проводять штурмові дії та відвойовують нашу землю", — зазначають у повідомленні.

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Український військовий. Фото: 36-ї ОБРМп ім. контрадмірала М. Білинського

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступати. Завдяки наступальним діям, наші військові мають частковий успіх в районах Вербового та Новопрокопівки Запорізької області. 

"В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку наші захисники продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та наносити успішне ураження по тилах противника", — додали у Генштабі.

Удари по окупантах

Впродовж доби українська авіація завдала три удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

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Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Також підрозділи ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

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Скриншот допису
генштаб зсу
Скриншот допису

Нагадаємо, вчора, 15 вересня, українські захисники повідомили про звільнення Андріївки. Це за 10 км на південний захід від Бахмута. За словами російських мілблогерів, такі дії значно погіршать тактичну ситуацію військових РФ на південь від Бахмута.

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