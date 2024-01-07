Россия несет колоссальные потери на фронте - сводка Генштаба ВСУ

Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины каждый день наносят удары по позициям россиян. При этом сами оккупанты несут серьезные потери на фронте.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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За последние 24 часа произошло 45 военных стычек. Противник осуществил 9 ракетных ударов и 84 авианалета, а также провел 50 атак из систем залпового огня по позициям наших военных и гражданским населенным пунктам.

В этот же день российские войска снова напали на Украину, используя 22 беспилотника типа Shahed-136/131. Украинская противовоздушная оборона сбила 19 из этих ударных дронов.

Успехи ВСУ на фронте

В течение последних суток авиация Сил обороны нанесла удары по 19 местам размещения вражеских войск и одному зенитно-ракетному комплексу противника.

Отделения ракетных войск успешно атаковали четыре позиции, где находились войска противника, два командных пункта, склад боеприпасов, три артиллерийские установки, радарную станцию ПВО и четыре элемента системы противовоздушной обороны врага.

Ситуация на фронте

На Купянском направлении украинские военные успешно отбили три наступления противника в районе населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Ивановка в Харьковской области.

На Бахмутском направлении наши солдаты отразили две атаки врага у Орехово-Василовки и Клещеевки в Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают противостоять попыткам врага окружить Авдеевку, успешно удерживая оборону и нанося врагу значительные убытки.

На Марьинском направлении наши войска продолжают сдерживать противника, отразив 9 атак недалеко от Марьинки и Новомихайловки в Донецкой области.

На Запорожском направлении Оборонительные силы успешно отбили пять наступлений противника на западе от Вербового и Работино, а также на юге от Новодаровки в Запорожской области.

Сводка Генштаба ВСУ на 7 января. Фото: скриншот

Сводка Генштаба ВСУ на 7 января. Фото: скриншот

Потери оккупантов на 7 января

личного состава — около 364730 (+860) человек;

танков — 6022 (+4) единицы;

боевых бронированных машин — 11180 (+22) единиц;

артиллерийских систем — 8653 (+36) единицы;

РСЗО — 951 (+1) единица;

средств ПВО — 637 (+4) единиц;

самолетов — 329 (+0) единиц;

вертолетов — 324 (+0) единицы;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 6811 (+24) единиц;

крылатых ракет — 1786 (+0) единиц;

кораблей/катеров — 23 (+0) единицы;

подлодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 11523 (+45) единицы;

специальной техники — 1327 (+10) единиц.

Потери оккупантов на 7 января. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что российская армия выпускает на фронте в пять раз больше снарядов, чем украинские военные. Оккупанты по состоянию на сегодня используют за сутки по 10 тысяч снарядов.



Тем временем Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал работу украинских военнослужащих 45-й отдельной артиллерийской бригады. По его словам, наши воины с помощью расчета американской гаубицы М777 уничтожают российских оккупантов в любых условиях.