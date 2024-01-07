Россия несет колоссальные потери на фронте - сводка Генштаба ВСУ

Успехи ВСУ на фронте и серьезные потери оккупантов — сводка Генштаба
Вооруженные силы Украины каждый день наносят удары по позициям россиян. При этом сами оккупанты несут серьезные потери на фронте.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Удары РФ по Украине
За последние 24 часа произошло 45 военных стычек. Противник осуществил 9 ракетных ударов и 84 авианалета, а также провел 50 атак из систем залпового огня по позициям наших военных и гражданским населенным пунктам.
В этот же день российские войска снова напали на Украину, используя 22 беспилотника типа Shahed-136/131. Украинская противовоздушная оборона сбила 19 из этих ударных дронов.
Успехи ВСУ на фронте
В течение последних суток авиация Сил обороны нанесла удары по 19 местам размещения вражеских войск и одному зенитно-ракетному комплексу противника.
Отделения ракетных войск успешно атаковали четыре позиции, где находились войска противника, два командных пункта, склад боеприпасов, три артиллерийские установки, радарную станцию ПВО и четыре элемента системы противовоздушной обороны врага.
Ситуация на фронте
На Купянском направлении украинские военные успешно отбили три наступления противника в районе населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Ивановка в Харьковской области.
На Бахмутском направлении наши солдаты отразили две атаки врага у Орехово-Василовки и Клещеевки в Донецкой области.
На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают противостоять попыткам врага окружить Авдеевку, успешно удерживая оборону и нанося врагу значительные убытки.
На Марьинском направлении наши войска продолжают сдерживать противника, отразив 9 атак недалеко от Марьинки и Новомихайловки в Донецкой области.
На Запорожском направлении Оборонительные силы успешно отбили пять наступлений противника на западе от Вербового и Работино, а также на юге от Новодаровки в Запорожской области.
Потери оккупантов на 7 января
- личного состава — около 364730 (+860) человек;
- танков — 6022 (+4) единицы;
- боевых бронированных машин — 11180 (+22) единиц;
- артиллерийских систем — 8653 (+36) единицы;
- РСЗО — 951 (+1) единица;
- средств ПВО — 637 (+4) единиц;
- самолетов — 329 (+0) единиц;
- вертолетов — 324 (+0) единицы;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 6811 (+24) единиц;
- крылатых ракет — 1786 (+0) единиц;
- кораблей/катеров — 23 (+0) единицы;
- подлодок — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 11523 (+45) единицы;
- специальной техники — 1327 (+10) единиц.
Напомним, что российская армия выпускает на фронте в пять раз больше снарядов, чем украинские военные. Оккупанты по состоянию на сегодня используют за сутки по 10 тысяч снарядов.
Тем временем Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал работу украинских военнослужащих 45-й отдельной артиллерийской бригады. По его словам, наши воины с помощью расчета американской гаубицы М777 уничтожают российских оккупантов в любых условиях.
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