Росія зазнає колосальних втрат на фронті - зведення Генштабу ЗСУ

Збройні сили України Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили України щодня завдають ударів по позиціях росіян. При цьому самі окупанти зазнають серйозних втрат на фронті.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Читайте також:

Удари РФ по Україні

За останні 24 години сталося 45 військових сутичок. Противник здійснив 9 ракетних ударів та 84 авіанальоти, а також провів 50 атак із систем залпового вогню по позиціях наших військових та цивільних населених пунктів.

Цього ж дня російські війська знову напали на Україну, використовуючи 22 безпілотники типу Shahed-136/131. Українська протиповітряна оборона збила 19 із цих ударних дронів.

Успіхи ЗСУ на фронті

Протягом останньої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 19 місцях розміщення ворожих військ та одному зенітно-ракетному комплексу противника.

Відділення ракетних військ успішно атакували чотири позиції, де перебували війська противника, два командні пункти, склад боєприпасів, три артилерійські установки, радарну станцію ППО та чотири елементи системи протиповітряної оборони ворога.

Ситуація на фронті

На Куп'янському напрямку українські військові успішно відбили три наступи противника в районі населених пунктів Синьківка, Петропавлівка та Іванівка у Харківській області.

На Бахмутському напрямку наші солдати відбили дві атаки ворога біля Оріхово-Василівки та Кліщіївки на Донеччині.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують протистояти спробам ворога оточити Авдіївку, успішно утримуючи оборону та завдаючи ворогові значних збитків.

На Мар'їнському напрямку наші війська продовжують стримувати супротивника, відбивши 9 атак недалеко від Мар'їнки та Новомихайлівки на Донеччині.

На Запорізькому напрямі Оборонні сили успішно відбили п'ять наступів противника на заході від Вербового та Роботиного, а також на півдні від Новодарівки у Запорізькій області.

Зведення Генштабу ЗСУ на 7 січня. Фото: скриншот

Зведення Генштабу ЗСУ на 7 січня. Фото: скриншот

Втрати окупантів на 7 січня

особового складу — близько 364730 (+860) осіб;

танків — 6022 (+4) одиниці;

бойових броньованих машин — 11180 (+22) одиниць;

артилерійських систем — 8653 (+36) одиниці;

РСЗВ — 951 (+1) одиниця;

засобів ППО — 637 (+4) одиниць;

літаків — 329 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 324 (+0) одиниці;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 6811 (+24) одиниць;

крилатих ракет — 1786 (+0) одиниць;

кораблів/катерів — 23 (+0) одиниці;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 11523 (+45) одиниці;

спеціальної техніки — 1327 (+10) одиниць.

Втрати окупантів на 7 січня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що російська армія випускає на фронті вп'ятеро більше снарядів, аніж українські військові. Окупанти на сьогодні використовують за добу по 10 тисяч снарядів.



Тим часом Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав роботу українських військовослужбовців 45-ї окремої артилерійської бригади. За його словами, наші воїни за допомогою розрахунку американської гаубиці М777 знищують російських окупантів у будь-яких умовах.