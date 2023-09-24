Успехи ВСУ на фронте и удары РФ по Украине: вечерняя сводка Генштаба

Вооруженные силы Украины. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Продолжается 578 день широкомасштабного вторжения России на территорию Украины. ВСУ героически противостоят противнику, впрочем, оккупанты все равно наносят удары по мирным городам Украины.

Об этом сообщает Генштаб.

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Противник продолжает игнорировать законы и нормы войны, применяя тактику террора, и обстреливает как военные объекты, так и гражданские здания. За последние сутки случилось 24 боевых столкновения.

Враг нанес один ракетный и 44 авиационных ударов, провел 52 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным местам. Вследствие российских террористических атак, среди гражданского населения есть погибшие и раненые. Частные жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры получили разрушения и повреждения.

Успехи ВСУ на фронте

За последние сутки авиация Сил обороны провела восемь ударов по территориям, где были сконцентрированы личный состав, вооружение и военная техника противника. Подразделения ракетных войск успешно уничтожили два зенитно-ракетных комплекса, четыре артиллерийских орудия и один склад боеприпасов противника.

Ситуация на фронте

На Северском и Слобожанском направлениях враг удерживает военные позиции в приграничных областях, продолжая обстреливать населённые пункты с российской территории. В районе населенного пункта Степное Сумской области был нанесен авиационный удар. Более 15 населенных пунктов подверглись артиллерийским и минометным обстрелам.

В районе Купянска вражеская авиация нанесла удары близ Чернещиной Харьковской области и Новоегоровки Луганской области. Противник обстрелял артиллерией и минометами более 10 населённых пунктов.

На Бахмутском направлении украинские войска успешно отразили атаки противника восточнее Богдановки и юго-восточнее Белой Горы Донецкой области. Попытки врага восстановить утраченные позиции в районе Клещиевки Донецкой области не увенчались успехом.

На Авдеевском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченные позиции в районе Авдеевки Донецкой области. На Марьинском направлении в течение последних суток наши защитники успешно отразили 11 атак врага в районе Марьинки Донецкой области. Вблизи Новомихайловки Донецкой области был нанесен авиационный удар противника.

На Шахтерском направлении противник выполнил авиационные удары в районах населённых пунктов Угледар, Золотая Нива, Урожайное, Старомайорское и Зеленое Поле Донецкой области. На Мелитопольском направлении оборонительные силы продолжают наступление. Наши войска успешно отразили вражеские атаки в районе Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах населённых пунктов Берислав, Одрадокаменка, Бургунка и Ольговка Херсонской области. Около 10 населённых пунктов Херсонской области подверглись вражеским артиллерийским и минометным обстрелам.

Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, что украинские защитники каждый день обороняют Украину от российских оккупантов. При этом, ВСУ ежедневно ликвидируют группы российских солдат.

Также мы сообщали, что российские военнослужащие переодеваются в военную форму ВСУ и участвуют в боевых действиях на Купянском направлении. Это является частью их стратегии нарушать установленные правила ведения войны, с тем чтобы продвинуться вперед.