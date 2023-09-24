Успехи ВСУ на фронте и удары РФ по Украине: вечерняя сводка Генштаба
Продолжается 578 день широкомасштабного вторжения России на территорию Украины. ВСУ героически противостоят противнику, впрочем, оккупанты все равно наносят удары по мирным городам Украины.
Об этом сообщает Генштаб.
Удары РФ по Украине
Противник продолжает игнорировать законы и нормы войны, применяя тактику террора, и обстреливает как военные объекты, так и гражданские здания. За последние сутки случилось 24 боевых столкновения.
Враг нанес один ракетный и 44 авиационных ударов, провел 52 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным местам. Вследствие российских террористических атак, среди гражданского населения есть погибшие и раненые. Частные жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры получили разрушения и повреждения.
Успехи ВСУ на фронте
За последние сутки авиация Сил обороны провела восемь ударов по территориям, где были сконцентрированы личный состав, вооружение и военная техника противника. Подразделения ракетных войск успешно уничтожили два зенитно-ракетных комплекса, четыре артиллерийских орудия и один склад боеприпасов противника.
Ситуация на фронте
На Северском и Слобожанском направлениях враг удерживает военные позиции в приграничных областях, продолжая обстреливать населённые пункты с российской территории. В районе населенного пункта Степное Сумской области был нанесен авиационный удар. Более 15 населенных пунктов подверглись артиллерийским и минометным обстрелам.
В районе Купянска вражеская авиация нанесла удары близ Чернещиной Харьковской области и Новоегоровки Луганской области. Противник обстрелял артиллерией и минометами более 10 населённых пунктов.
На Бахмутском направлении украинские войска успешно отразили атаки противника восточнее Богдановки и юго-восточнее Белой Горы Донецкой области. Попытки врага восстановить утраченные позиции в районе Клещиевки Донецкой области не увенчались успехом.
На Авдеевском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченные позиции в районе Авдеевки Донецкой области. На Марьинском направлении в течение последних суток наши защитники успешно отразили 11 атак врага в районе Марьинки Донецкой области. Вблизи Новомихайловки Донецкой области был нанесен авиационный удар противника.
На Шахтерском направлении противник выполнил авиационные удары в районах населённых пунктов Угледар, Золотая Нива, Урожайное, Старомайорское и Зеленое Поле Донецкой области. На Мелитопольском направлении оборонительные силы продолжают наступление. Наши войска успешно отразили вражеские атаки в районе Работино Запорожской области.
На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах населённых пунктов Берислав, Одрадокаменка, Бургунка и Ольговка Херсонской области. Около 10 населённых пунктов Херсонской области подверглись вражеским артиллерийским и минометным обстрелам.
Напомним, что украинские защитники каждый день обороняют Украину от российских оккупантов. При этом, ВСУ ежедневно ликвидируют группы российских солдат.
Также мы сообщали, что российские военнослужащие переодеваются в военную форму ВСУ и участвуют в боевых действиях на Купянском направлении. Это является частью их стратегии нарушать установленные правила ведения войны, с тем чтобы продвинуться вперед.