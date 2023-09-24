Успіхи ЗСУ на фронті та удари РФ по Україні: вечірнє зведення Генштабу

Збройні сили України Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Триває 578-й день широкомасштабного вторгнення Росії на територію України. ВСУ героїчно протистоять противнику, втім, окупанти все одно завдають ударів по мирним містам України.

Про це повідомляє Генштаб.

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Противник продовжує ігнорувати закони та норми війни, застосовуючи тактику терору, та обстрілює як військові об'єкти, так і цивільні будівлі. За останню добу трапилося 24 бойові зіткнення.

Ворог завдав одного ракетного та 44 авіаційних ударів, провів 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню за позиціями наших військ та населених місць. Внаслідок російських терористичних атак серед цивільного населення є загиблі та поранені. Приватні житлові будинки та інші об'єкти цивільної інфраструктури отримали руйнування та ушкодження.

Успіхи ЗСУ на фронті

За останню добу авіація Сил оборони провела вісім ударів по територіях, де було сконцентровано особовий склад, озброєння та військова техніка супротивника. Підрозділи ракетних військ успішно знищили два зенітно-ракетні комплекси, чотири артилерійські гармати та один склад боєприпасів противника.

Ситуація на фронті

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог утримує військові позиції у прикордонних областях, продовжуючи обстрілювати населені пункти з російської території. У районі населеного пункту Степове Сумської області було завдано авіаційного удару. Понад 15 населених пунктів зазнали артилерійських та мінометних обстрілів.

У районі Куп'янська ворожа авіація завдала ударів поблизу Чернещиної Харківської області та Новоєгорівки Луганської області. Противник обстріляв артилерією та мінометами понад 10 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку українські війська успішно відбили атаки противника на схід від Богданівки та на південний схід від Білої Гори Донецької області. Спроби ворога відновити втрачені позиції у районі Кліщіївки Донецької області не мали успіху.

На Авдіївському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачені позиції у районі Авдіївки Донецької області. На Мар'їнському напрямі протягом останньої доби наші захисники успішно відбили 11 атак ворога в районі Мар'їнки Донецької області. Поблизу Новомихайлівки Донецької області було завдано авіаційного удару противника.

На Шахтарському напрямку противник виконав авіаційні удари в районах населених пунктів Вугледар, Золота Нива, Урожайне, Старомайорське та Зелене поле Донецької області. На Мелітопольському напрямі оборонні сили продовжують наступ. Наші війська успішно відбили ворожі атаки в районі Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Берислав, Одрадокам'янка, Бургунка та Ольгівка Херсонської області. Близько 10 населених пунктів Херсонської області зазнали ворожих артилерійських та мінометних обстрілів.

Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, що українські захисники щодня захищають Україну від російських окупантів. При цьому ЗСУ щодня ліквідують групи російських солдатів.

Також ми повідомляли, що російські військовослужбовці перевдягаються у військову форму ЗСУ та беруть участь у бойових діях на Куп'янському напрямку. Це є частиною їхньої стратегії порушувати встановлені правила ведення війни, щоб просунутися вперед.