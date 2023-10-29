В армии РФ назревает этнический конфликт — растет враждебность к землякам Шойгу

Российские военные. Фото: Министерство обороны РФ

В российской оккупационной армии назревает этнический конфликт между тувинцами и россиянами. По данным украинского подполья, военнослужащие-тувинцы конфликтуют с россиянами.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Столкновение между россиянами и тувинцами

Не редко такие споры заканчиваются применением холодного или огнестрельного оружия с летальным исходом.

Причины вражды достаточно банальны — это вражда на основе традиционного превосходства русских к порабощенным ею народам и борьбе за распределение военного снаряжения.

Особенно бурно выяснение межэтнических отношений происходит после чрезмерного употребления алкоголя.

Привилегии для тувинцев

Примечательно, что за времена десятилетия возглавления Сергеем Шойгу российского министерства обороны ему удалось построить систему преференций для его соплеменников тувинцев, поэтому производство возбужденных против них дел в военной прокуратуре пытаются скрыть или отложить в "длинный ящик".

Ранее мы сообщали, что у русской армии значительные потери среди личного состава. Также есть проблемы с поставкой продовольствия, оккупанты недоедают и не имеют доступа к питьевой воде.