В армії РФ назріває етнічний конфлікт — зростає ворожість до земляків Шойгу

Російські військові. Фото: Міністерство оборони РФ

У російській окупаційній армії назріває етнічний конфлікт між тувинцями й росіянами. За даними українського підпілля, військовослужбовці-тувинці конфліктують з росіянами.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Нерідко такі суперечки закінчуються застосуванням холодної чи вогнепальної зброї з летальними наслідками.

Причини ворожнечі доволі банальні — це ворожнеча на основі традиційної зверхності росіян до поневолених нею народів та боротьби за розподіл військового спорядження.

Особливо бурхливо з’ясування міжетнічних стосунків відбувається після надмірного вживання алкоголю.

Привілеї для тувинців

Примітно, що за часи десятиліття очолювання Сергієм Шойгу російського міністерства оборони йому вдалось розбудувати систему преференцій для його одноплемінників тувинців, тому провадження порушених проти них справ у військовій прокуратурі намагаються приховати або ж відкласти у "довгий ящик".

Раніше ми повідомляли, що у російської армії значні втрати серед особового складу. Також є проблеми з постачанням продовольства, окупанти недоїдають та не мають доступу до питної води.