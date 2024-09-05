Британская разведка спрогнозировала сколько войск будет терять российская армия ежедневно

Россияне разгружают тела мертвых солдат. Фото: росСМИ

В российской армии значительно возросли потери среди личного состава. Всего с начала вторжения Россия потеряла не менее 610 тысяч человек.

В отчете британской разведки объяснили причину всплеска смертности.

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В течение августа среднесуточные потери россиян убитыми и ранеными в Украине выросли до 1187 человек в сутки по данным Генштаба ВСУ. Это вызвано проведением Украиной Курской операции. Тем не менее в разведке считают, что тактические успехи для более широких операций на фронте для российской армии пока невозможны.

"Увеличение количества потерь в августе 2024 года почти наверняка связано с проведением Украиной Курской операции и продолжением давления на Покровскую ось. Россия продолжает полагаться на массовость, чтобы смягчить нехватку личного состава и техники. Хотя российское давление на всей линии фронта будет продолжаться в следующем месяце, ограниченность их возможностей, вероятно, и дальше будет уменьшать их способность использовать любые тактические успехи для достижения более широких оперативных преимуществ", — говорится в сообщении.

Британская разведка считает, что высокий уровень потерь удержится и дальше из-за расширения фронта.

"Потери российских войск, вероятно, и дальше составят в среднем более 1000 человек в день в течение сентября 2024 года, поскольку Россия будет продолжать операции на широком фронте от Курска на севере до Роботиного на юге", — сообщили в разведке.