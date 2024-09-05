Британська розвідка спрогнозувала скільки військ втрачатиме російська армія щодня

Росіяни розвантажують тіла мертвих солдатів. Фото: росЗМІ

В російській армії значно зросли втрати серед особового складу. Загалом з початку вторгнення Росія втратила щонайменше 610 тисяч осіб.

У звіті британської розвідки пояснили причину сплеску смертності.

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Впродовж серпня середньодобові втрати росіян вбитими та пораненими в Україні зросли до 1187 осіб на добу згідно з даними Генштабу ЗСУ. Це спричинено проведенням Україною Курської операції. Попри це, у розвідці вважають, що тактичні успіхи для ширших операцій на фронті для російської армії поки неможливі.

"Збільшення кількості втрат у серпні 2024 року майже напевно пов'язане з проведенням Україною Курської операції та продовженням тиску на Покровську вісь. Росія продовжує покладатися на масовість, щоб пом'якшити нестачу особового складу і техніки. Хоча російський тиск на всій лінії фронту триватиме протягом наступного місяця, обмеженість їхніх можливостей, ймовірно, і надалі зменшуватиме їхню здатність використовувати будь-які тактичні успіхи для досягнення ширших оперативних переваг", — йдеться у повідомленні.

Британська розвідка вважає, що високий рівень втрат утримається й надалі через розширення фронту.

"Втрати російських військ, ймовірно, і надалі становитимуть в середньому понад 1000 осіб на день протягом вересня 2024 року, оскільки Росія продовжуватиме операції на широкому фронті від Курська на півночі до Роботиного на півдні", — повідомили у розвідці.