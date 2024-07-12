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В "Азове" показали видео беспощадного уничтожения российской техники с помощью FPV-дронов

12 июля 2024 19:17
Дмитрий Галушка - Редактор
Азов уничтожает вражескую технику и живую силу
Уничтоженная российская техника после атаки FPV-дрона. Фото: скриншот
Дмитрий Галушка - Редактор

На Кременском направлении бойцы бригады особого назначения "Азов" продолжают наносить российским захватчикам тяжелые потери в бронетехнике и живой силе. При этом воины умело применяют против врага FPV-дроны.

Видео эффективной работы украинских защитников было распространено на странице бригады Telegram в пятницу, 12 июля.

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На видео можно увидеть подборку поражений враждебных целей от операторов FPV-дронов "Азова".

В "Азове" сообщили, что кроме вражеской бронетехники и живой силы, бойцы бригады наносят сокрушительные удары по логистическим путям и связям российских захватчиков.

"В условиях противодействия средств РЭБ, пилоты выбирают безопасные маршруты и препятствуют оккупантам подвозить пехоту и БК на позиции", — говорится в сообщении.

Ранее мы говорили, что бойцы полка "Азов" не прекращают выполнять работу на фронте. Они распространили видео, в котором показали своих мужественных военных.

Напоминаем, что бойцы полка "Азов" обнародовали видео, на котором зафиксировано, как горит вражеская техника и убегают оккупанты.

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