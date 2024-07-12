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В "Азові" показали відео нещадного знищення російської техніки за допомогою FPV-дронів

12 липня 2024 19:17
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Азов знищує ворожу техніку і живу силу
Знищена російська техніка після атаки FPV-дрона. Фото: скриншот
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

На Кремінському напрямку бійці бригади особливого призначення "Азов" продовжують завдавати російським загарбникам тяжких втрат у бронетехніці та живій силі. При цьому воїни вправно застосовують проти ворога FPV-дрони.

Відео ефективної роботи українських захисників було поширене на сторінці бригади у Telegram у п'ятницю, 12 липня.

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На відео можна побачити підбірку уражень ворожих цілей від операторів FPV-дронів "Азову".

В "Азові" повідомили, що окрім ворожої бронетехніки і живої сили, бійці бригади завдають нищівних ударів по логістичних шляхах і зв'язках російських загарбників.

"В умовах протидії засобів РЕБ, пілоти обирають безпечні маршрути і перешкоджають окупантам підвозити піхоту і БК на позиції", — говориться у повідомленні.

Раніше ми розповідали, що бійці полку "Азов" не припиняють виконувати роботу на фронті. Вони поширили відео, в якому показали своїх мужніх військових.

Нагадуємо, що бійці полку "Азов" оприлюднили відео, на якому зафіксовано, як горить ворожа техніка й тікають окупанти.

ЗСУ Україна відео полк "Азов" війна в Україні штурмова бригада втрати окупантів

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