В ГПСУ рассказали, как выбили группу российских диверсантов на Сумщине

Пограничник выбивает диверсантов. Фото: скриншот из видео ГПСУ

Враг активизировал деятельность диверсионно-разведывательных групп в Сумской и Харьковской областях. Украинские пограничники успешно выбили группу диверсантов за линию государственной границы.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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На границе наблюдаются единичные попытки работы вражеских диверсионно-разведывательных групп. Сотрудники ГПСУ разоблачили на границе Украины в Сумской области группу диверсантов. Благодаря успешной работе пограничников с нанесением огня артиллерии врагов удалось выбить за границу.

"Чтобы эффективно противодействовать враждебным ДРГ, подразделения, защищающие участок границы с РФ, совместно тренируются и оттачивают взаимодействие между соседними подразделениями и позициями. Также привлекаются противодиверсионные резервы, отрабатываются различные тактики, позволяющие своевременно выявлять и обезвреживать врага", — указал речник. Демченко.

Пограничники применяют аэроразведку и пытаются действовать скрытно, совершая отвлекающие маневры. Могут оставлять взрывные ловушки для врага.

Напомним, в результате нападения российской ДРГ на пограничников в Черниговской области известно о трех погибших и одном пленнике. Речь идет о 47-летнем Николае Ганже, которого россияне забрали с собой.

Добавим, в Сумской области украинские защитники обнаружили несколько человек российской ДРГ. Пограничники и Силы обороны вступили в сражение с врагом.