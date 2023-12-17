В ДПСУ розповіли, як вибили групу російських диверсантів на Сумщині
Ворог активізував діяльність диверсійно-розвідувальних груп на Сумщині та Харківщині. Українські прикордонники успішно вибили групу диверсантів за лінію державного кордону.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Українські прикордонники вибили групу диверсантів на Сумщині
На кордоні спостерігаються непоодинокі спроби роботи ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Працівники ДПСУ викрили на кордоні України в Сумській області групу диверсантів. Завдяки успішній роботі прикордонників з нанесенням вогню артилерії ворогів вдалося вибити за межі кордону.
"Аби ефективно протидіяти ворожим ДРГ, підрозділи, які боронять ділянку кордону з РФ, спільно тренуються та відточують взаємодію між сусідніми підрозділами й позиціями. Також залучаються протидиверсійні резерви, відпрацьовуються різні тактики, що дозволяють своєчасно виявляти та знешкоджувати ворога", — вказав речник ДПСУ Андрій Демченко.
Прикордонники застосовують аеророзвідку та намагаються діяти приховано, здійснюючи відволікаючі маневри. Можуть залишати вибухові пастки для ворога.
Нагадаємо, в результаті нападу російської ДРГ на прикордонників у Чернігівській області відомо про трьох загиблих та одного полоненого. Йдеться про 47-річного Миколу Ганжу, якого росіяни забрали з собою.
Додамо, у Сумській області українські захисники виявили декілька осіб російської ДРГ. Прикордонники та Сили оборони вступили в бій з ворогом.
Читайте Новини.LIVE!