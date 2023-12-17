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В ДПСУ розповіли, як вибили групу російських диверсантів на Сумщині

17 грудня 2023 13:48
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В ДПСУ розповіли, як вибили групу російських диверсантів на Сумщині
Прикордонник вибиває диверсантів. Фото: скриншот з відео ДПСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Ворог активізував діяльність диверсійно-розвідувальних груп на Сумщині та Харківщині. Українські прикордонники успішно вибили групу диверсантів за лінію державного кордону.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Українські прикордонники вибили групу диверсантів на Сумщині

На кордоні спостерігаються непоодинокі спроби роботи ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Працівники ДПСУ викрили на кордоні України в Сумській області групу диверсантів. Завдяки успішній роботі прикордонників з нанесенням вогню артилерії ворогів вдалося вибити за межі кордону.

"Аби ефективно протидіяти ворожим ДРГ, підрозділи, які боронять ділянку кордону з РФ, спільно тренуються та відточують взаємодію між сусідніми підрозділами й позиціями. Також залучаються протидиверсійні резерви, відпрацьовуються різні тактики, що дозволяють своєчасно виявляти та знешкоджувати ворога", — вказав речник ДПСУ Андрій Демченко.

Прикордонники застосовують аеророзвідку та намагаються діяти приховано, здійснюючи відволікаючі маневри. Можуть залишати вибухові пастки для ворога.

Нагадаємо, в результаті нападу російської ДРГ на прикордонників у Чернігівській області відомо про трьох загиблих та одного полоненого. Йдеться про 47-річного Миколу Ганжу, якого росіяни забрали з собою.

Додамо, у Сумській області українські захисники виявили декілька осіб російської ДРГ. Прикордонники та Сили оборони вступили в бій з ворогом.

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