В Генштабе рассказали, где Силы обороны Украины проводят наступательные действия

Украинские воины в бою. Фото: Reuters

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию в Мелитопольском направлении. Кроме того, не прекращаются штурмовые действия украинских воинов на Бахмутском.

Об этом сообщили в Генштабе.

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Силы обороны Украины продолжают наступать

Украинские военные не прекращают наступательные действия на Мелитопольском направлении и успешно уничтожают врага. Также продолжаются штурмовые действия на Бахмутском направлении.

В течение суток авиация сил обороны дважды ударила по районам сосредоточения личного состава россиян по указанным направлениям.

Ракетные войска поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, шесть артиллерийских средств, два пункта управления и два состава боеприпасов противника.

Полковник запаса Вооруженных сил Украины и инструктор-летчик Роман Свитан выразил мнение, что украинская армия имеет потенциал для разгрома российских войск в Украине и достижения границы с Россией до осени 2024 года. Однако он подчеркнул, что это не означает окончания войны.